Cremaschi vs Mussolini | “Basta con questo pollaio” “Rivendico mio ruolo di gallina” Poi

(Di giovedì 4 ottobre 2018) Bagarre a L’Aria che Tira (La7) tra il sindacalista Giorgio(Potere al Popolo), l’europarlamentare del Ppe, Alessandra, e il deputato di Fratelli d’Italia, Andrea Delmastro., in collegamento, esordisce: “Non farei paragoni tra la ricostruzione del ponte a Genova e quella post-terremoto a L’Aquila, perché porterebbe sfortuna. Dopo il varo del decreto per la ricostruzione della città, ci sono voluti 5 anni prima che si mettesse in campo la prima cazzuola col cemento”. Insorgono Alessandrae Delmastro, che accusa: “Questa è una menzogna“.aggiunge: “Hanno dato anche le case coi balconi”.protesta: “Io vorrei che non ci fosse il pollaio in studio, se possibile”. E si scatena la polemica. L’ex esponente di Forza Italia ironizza: “Ma quale pollaio? ...