Costretta a dormire a faccia in giù in una “gabbia mostruosa” | bimba di 19 mesi muore

fanpage

: @agorarai in tutti i paesi d'europa esiste il reddito di cittadinanza a partire dalla francia dove io sosno stata… - picpicnounou : @agorarai in tutti i paesi d'europa esiste il reddito di cittadinanza a partire dalla francia dove io sosno stata… - Valedea15994 : Vi rendete conto di quello che gli avete fatto una persona costretta a prendere goccie x dormire x le vostre frustr… - em_ma1919 : @pinkvsky Io sono costretta a dormire con il reggiseno sportivo, perché se sto senza sono fastidiose. È il cruccio… -

(Di giovedì 4 ottobre 2018) Ellie-May Minshull-Coyle viveva con sua madre 19enne e il compagno di un anno più grande in una casa di Preston, in Regno Unito, insieme al loro coinquilino. I due uomini avevano ideato quella "gabbia" per fare in modo che la"riuscisse acorrettamente" hanno poi spiegato gli imputati, che ora devono rispondere di omicidio colposo.