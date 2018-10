Cosa si sa dei due casi di colera a Napoli e di una possibile epidemia - smentita - : Due casi di colera a Napoli. Lo comunica l'Azienda ospedaliera dei Colli. All'ospedale Cotugno, specializzato in malattie infettive, sono ricoverati un bambino di 2 anni, proveniente dall'ospedale ...

Amazon aumenta il salario minimo dei dipendenti negli Usa e nel Regno Unito. Sanders : “Bezos ha fatto la Cosa giusta” : Novità in vista per l’azienda di e-commerce Amazon. Il colosso del web ha annunciato che a partire dal 1° novembre alzerà il salario minimo dei suoi dipendenti a 15 dollari l’ora, il doppio della paga minima federale, fissata a quota 7,25 dollari. L’incremento, rispetto agli attuali 11 dollari l’ora, toccherà oltre 250 mila lavoratori, compresi quelli part time, quelli a tempo determinato e altri 100mila lavoratori ...

Francesco Monte parla dell'Isola dei Famosi e degli spacciatori : ecco Cosa rivela al GF Vip : FUNWEEK.IT - Partecipare al Gf VIP per Francesco Monte significa non solo avere una seconda possibilità per tornare in TV con un'identità più riconoscibile e non solo come ex...

Filippo La Mantia : "I cuochi in televisione? Una tragedia. Il cibo è un’altra Cosa. La cucina dei ristoranti stellati è da museo" : Lui, Filippo La Mantia, cuoco. Lei, Chiara Maci, food blogger. L'incontro prima a cena (nel ristorante romano di lui), dunque nel programma televisivo The Chef. Infine l'amore, che viene raccontato adesso – con una naturalezza propria dei nostri tempi – nel libro "Ma tu come la fai la caponata?" appena pubblicato da HarperCollins (pp. 200, € 17). Il volume è una millefoglie agrodolce condita da molti slogan ("La famiglia ...

Lele Spedicato dei Negramaro sta meglio - cresce la speranza : Cosa è successo negli ultimi giorni : Lele Spedicato , il chitarrista dei Negramaro , sta meglio e si sta risvegliando. Emanuele 'Lele' Spedicato , ricoverato all'ospedale Vito Fazzi di Lecce dal 17 settembre a causa di una emorragia ...

ASIA ARGENTO - LE SCUSE DI ROSE MCGOWAN/ Il supporto dei fan è alle stelle : Cosa accadrà a X Factor? : ASIA ARGENTO riceve le SCUSE pubbliche di ROSE MCGOWAN che fa un passo indietro con un tweet: l'attrice italiana accetta le SCUSE, ma replica in modo secco.(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 22:12:00 GMT)

Scoperto primo caso di malattia dei topi su uomo. Cosa si rischia con Epatite E : Un uomo di Hong Kong ha sviluppato il primo caso umano al mondo della versione del virus dell’Epatite E tipica dei topi, secondo quanto emerso da una ricerca di una delle principali università della città. Di norma, l’Epatite E è una malattia epatica causata dall’HEV, piccolo RNA virus non capsulato che – similmente all’agente eziologico dell’Epatite A – si trasmette per via oro-fecale, quindi attraverso il ...

NBA - Los Angeles Lakers : Cosa pensa LeBron James dei suoi nuovi compagni? : L'inizio di luglio appare ormai lontano nella memoria di molti, figurarsi in quella di chi da quel momento ha dovuto nuovamente caricarsi le aspettative di tutto il mondo NBA sulle spalle dopo aver scelto di indossare una delle maglie più pesanti dell'intera Lega. La curiosità in quei giorni però si spostò rapidamente da LeBron James ai suoi nuovi compagni di ...

Cosa c'è dietro il sequestro dei beni a Mario Ciancio Sanfilippo : Una persona sottoposta a un procedimento penale può essere definita in due modi: è “l’indagato” fino all’udienza preliminare dove diventa “l’imputato” e tale rimane se viene rinviato a giudizio. C’è una sola eccezione, riguarda il tribunale per le misure di prevenzione antimafia di fronte al quale c

Antigua - isola dei Caraibi : dove si trova - Cosa vedere - quando andare - offerte per le vacanze : Incastonata nel cuore delle Piccole Antille nei Caraibi, Antigua è considerato un piccolo paradiso naturale dove spiccano spiagge idilliache e un mare cristallino caratterizzato da fondali spettacolari di quelli che vedi spesso nei documentari. Questa meravigliosa isola Caraibica è sicuramente una delle mete ideali per gli amanti del mare e gli appassionati di snorkeling. Se avete quindi deciso di volare verso i Caraibi per trascorrere le vostre ...

“Ho dei problemi - scusami”. Il crollo di Mauro Corona da Bianca Berlinguer. In diretta tv. Cosa è successo : Mauro Corona è uno degli ospiti fissi di CartaBianca, il programma di RaiTre condotto da Bianca Berlinguer. E proprio con quest’ultima, spesso e volentieri, si lascia andare a siparietti ‘poco edificanti’. Solo qualche giorno fa, infatti, lo scrittore e alpinista ha attaccato duramente la conduttrice televisiva. Eppure nei suoi confronti Mauro Corona prova una sorta di ‘attrazione’ tanto da aver avanzato, nelle ...

I seggiolini anti-abbandono dei bambini diventano obbligatori : Cosa cambia e come funzionano : I seggiolini anti-abbandono dei bambini (o salva-bebè) diventano obbligatori: il Senato ha approvato il disegno di legge che prevede l'obbligo di dotarsi di dispositivi contro l'abbandono dei bambini all'interno dell'auto: cosa cambia nel concreto, quali sono le multe previste per chi non si adegua e come funzioneranno i dispositivi.Continua a leggere

La Vita Promessa/ Anticipazioni terza puntata : Luisa Ranieri - ecco Cosa pensa dei personaggi di Carmela e Rosa : La Vita Promessa, Anticipazioni terza puntata, 24 settembre su Raiuno: Carmela e Amedeo Ferri sono sempre più vicini; negli Stati Uniti arriva la sposa di Rocco.(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 19:10:00 GMT)

Che Cosa succede se finisci nel registro dei cattivi pagatori : Una segnalazione come cattivo pagatore può non solo provocare il rifiuto di una richiesta di prestito ma anche compromettere la propria “reputazione creditizia” negli anni seguenti. Ritardi prolungati e mancati pagamenti di rate di rimborso di mutui e finanziamenti vari, di bollette, canoni di affitto e perfino delle spese condominiali non passano certo inosservate. Anzi, finiscono diritte nelle black list dei sistemi di informazioni creditizie ...