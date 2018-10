Corte Conti UE punta il dito su inefficienze finanziamenti Alta Velocità europea

Roma - spiaggia sul Tevere : la Corte dei Conti indaga per danno erariale : Ci sono i costi per la sabbia silicea , «850 tonnellate per la realizzazione di due campi da beach volley» per 24 mila 999 euro, , stando alle associazioni che hanno visionato gli atti. E c'è la spesa ...

La Corte dei Conti lascia a piedi i vigili di Napoli : no al noleggio auto : Stop alle auto dei vigili urbani, il blocco della spesa inflitto dalla Corte dei Conti al Comune è una scura che si abbatte anche sul rinnovo del leasing per 81 vetture 'per le esigenze della Polizia ...

‘Costretto ai lavori forzati’ - ma la Corte di Strasburgo non fa sconti : Adrian Mutu dovrà pagare 17 milioni al Chelsea : La Corte di Strasburgo respinge il ricorso di Adrian Mutu: l’ex calciatore romeno sarà costretto a pagare i 17 milioni di multa inflittagli dal Chelsea dopo essere stato trovato positivo al doping nella stagione 2003/04 Nuovi guai all’orizzonte per Adrian Mutu. L’ex calciatore romeno, che in Italia ha vestito le maglie di Inter, Verona, Parma, Livorno, Juventus e Fiorentina fra i suoi diversi anni passati in Serie A, è ...

La Corte dei Conti congela la spesa del Comune di Napoli : de Magistris fa ricorso : La giunta comunale, nella giornata di oggi 28 settembre, ha dato mandato alla propria Avvocatura di proporre ricorso innanzi alle Sezioni riunite della Corte dei Conti, in speciale composizione, ...

Fondazione Arena finisce nel mirino della Corte dei conti : arrivata sui tavoli della Fondazione Arena la relazione del ministero Economia e finanze, firmata dal Ragioniere generale dello Stato Daniele Franco che tira le conclusione delle verifiche ispettive compiute sui conti e sulle procedure amministrative dell'ex ente lirico.

Terremoto - la Corte dei Conti : “In ritardo il piano di messa in sicurezza delle scuole” : Ritardi e inadeguatezza delle risorse per il piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici nelle zone a rischio sismico. E’ quanto rileva la Corte dei Contila Corte dei Conti nella relazione che esamina lo stato di attuazione del piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici previsto dalla l. n. 289/2002. La relazione dei giudici contabili rileva alcune criticità nella gestione dei diversi ...

Da Corte Conti ok a bilanci Regione - De Luca : 'Respiro su investimenti' : 'La verifica della Corte dei Conti ci dà respiro, ci consente di proseguire gli investimenti e non soffocare l'economia della Campania', ha detto il presidente della giunta regionale. 'C'è stata - ha ...

Corte Conti : ritardi nel piano messa in sicurezza scuole : Roma, 17 set., askanews, - Procede con 'preoccupante lentezza' il piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici nelle zone a rischio sismico. E' quanto rileva la Corte dei conti ...

Scuole a rischio sismico - ritardi nel Piano di messa in sicurezza. La Corte dei conti : un progetto su quattro ancora da avviare : ROMA - Un'indagine della Corte dei conti rileva il ritardo nell'attuazione del 'Piano straordinario di messa in sicurezza' degli istituti scolastici nelle zone a rischio sismico. La relazione ...

Spesa congelata - il Comune di Napoli si adegua alla Corte dei Conti : Il Comune di Napoli Spesa congelata. Il blocco della Spesa, imposto dalla Corte di Conti, che mette in discussione la «veridicità» dell'ultimo bilancio di previsione 2018-2020...

Festa della musica - il Comune di Napoli sfida la Corte dei Conti : Nell'infinito scontro tra Regione e Comune ci scappa pure che l'ente di Santa Lucia non finanzia 'Passeggiate musicali napoletane' - kermesse di cinque giorni che parte il 20, il direttore artistico è ...

Nave Diciotti - Salvini indagato per danno erariale dalla Corte dei Conti : Possibile aveva presentato un esposto alla Corte dei Conti per capire quanto siano costate allo Stato le vicende della Nave Aquarius e della Nave Diciotti. I pm del Lazio hanno aperto un fascicolo. Il ministro degli Interni, oltre a essere indagato per sequestro di persona aggravato, è ora indagato per danno erariale.Continua a leggere

Inquinamento atmosferico - Corte Conti Ue : “La salute dei cittadini non è sufficientemente protetta” : Ogni anno, l’Inquinamento atmosferico provoca 400mila decessi tra i paesi dell’Unione Europea e comporta diseconomie legate alla salute per centinaia di miliardi di euro. Così la Corte dei conti europea in una relazione sulla salute dei cittadini comunitari. Sono “il particolato, il biossido di azoto e l’ozono troposferico” gli inquinanti atmosferici responsabili della maggior parte dei decessi prematuri e “le ...

Ponte Morandi - Di Maio : “Faremo esposto per danno erariale a Corte dei Conti contro ex ministri. Paghino di tasca propria” : “Nei prossimi giorni presenteremo un esposto per danno erariale alla Corte dei Conti. Il nostro obiettivo è che tutti i ministri che hanno autorizzato, chiudendo gli occhi, questa gestione da parte di Autostrade Paghino di tasca propria”. Lo annuncia a In Onda (La7) il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, che commenta anche il piccolo incidente dell’ad di Autostrade per l’Italia, Giovanni Castellucci, il quale ieri, al ...