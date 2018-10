Corsetti | autorizzazioni Tibus scadute da due anni è mezzo

romadailynews

(Di giovedì 4 ottobre 2018) Roma – “Nessuno mette in discussione l’interesse e la necessita’ per Roma di avere una stazione di bus con destinazioni nazionali e internazionali per il trasporto di passeggeri. In tal senso il servizio svolto dallanon e’ in discussione. Il vero problema sono leda due, ad esercitare tale servizio nell’area antistante la stazione Tiburtina”. “E’ bene rammentare che in data 31/03/2016 con lettera prot. QG 10817 il Dipartimento Mobilita’ e trasporti ha comunicato allasrl la volonta’ di non rinnovare le concessioni e di riacquisire le aree pubbliche oggetto della convenzione, nonche’ le infrastrutture necessarie all’espletamento dei servizi di autostazione. Peraltro in una memoria di giunta datata 3/10/2016 si sottolinea che lasrl occupa abusivamente ...