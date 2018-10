Corinthians per Ayrton Senna | la terza maglia è dedicata a lui

gqitalia

: Divisa speciale per il #Corinthians ??? ?? Dedicata ad Ayrton #Senna ?? ???? #SkyMotori - SkySportF1 : Divisa speciale per il #Corinthians ??? ?? Dedicata ad Ayrton #Senna ?? ???? #SkyMotori - VictoorAugustoo : RT @SkySportF1: Divisa speciale per il #Corinthians ??? ?? Dedicata ad Ayrton #Senna ?? ???? #SkyMotori - fede_chic : RT @SkySportF1: Divisa speciale per il #Corinthians ??? ?? Dedicata ad Ayrton #Senna ?? ???? #SkyMotori -

(Di giovedì 4 ottobre 2018) Il, club della massima serie brasiliana e uno dei più blasonati del mondo, ha presentato ladella stagione con cui ha inteso omaggiare. La casacca Nike – a bande orizzontali come da tradizione – sfoggia la firma della leggenda della F1 al posto dello sponsor frontale ed è in nero e oro. Il lancio del kit coincide col trentesimo anniversario dalla vittoria del primo dei suoi tre titoli mondiali. Il pilota, nativo di San Paolo, era un appassionato tifoso del Timão, il cui emblema del timone dorato compare al di sopra della firma, pure in color oro, del campione che è ricordato in diversi dettagli: la dicitura ‘eterno’ all’interno del colletto e la scritta ‘Eterno’ nei pantaloncini. Inoltre 41 linee rappresentano le 41 gare vinte dain Formula 1 dove iniziò con la scuderia Toleman, per poi ...