Conte su Genova | ' Dal giorno del crollo mai smesso di lavorare nemmeno un minuto'

Ponte Genova - Conte : Bucci commissario figura più idonea : 'Rivolgo un pensiero ai genovesi e alla città ferita dal tragico crollo del Ponte Morandi. Da quel giorno non abbiamo smesso di lavorare per garantire il pieno ritorno alla normalità e sono lieto di ...

La promessa del premier Conte : «Entro il 2019 Genova avrà il suo ponte» : «Sono arrivato sei ore dopo il disastro. Ho tenuto due consigli dei ministri in 48 ore e stanziato subito 33 milioni. A distanza di 40 giorni abbiamo il decreto»«

Fermo il decreto Genova. L’ira di Conte e Di Maio : “Colpa della Ragioneria” : Li chiamavano «decreti vergogna», «la fine del Parlamento», il «segno della debolezza di un governo». Quando stavano all’opposizione presentavano mozioni e scrivevano lettere al Capo dello Stato. Ora che il governo sono loro, il vizietto delle leggi omnibus ha contagiato il Movimento Cinque Stelle. Roma, ieri. Sono passate da poco le 16. Nelle reda...

Giuseppe Conte - la figuraccia devastante : sputtanato da Giovanni Tria - cosa spunta dal decreto Genova : Prima clamorosa rottura tra il premier Giuseppe Conte e il ministro dell'Economia Giovanni Tria. Motivo: non la manovra, ma pur sempre i soldi, quelli necessari all'attuazione del tanto atteso decreto Genova . Nel testo presentato dal ministro delle Infrastrutture Danilo ...

Decreto Genova - Conte : 'Martedì testo a Mattarella - poi il nome del Commissario' : 'Siamo in attesa dei riscontri dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ma confidiamo di inviarlo al presidente della Repubblica già domattina', così il premier Giuseppe Conte a proposito del Decreto Genova, il testo sulla ricostruzione del ponte ...

Conte si impegna a consegnare entro domani al Colle il decreto Genova - che però non scioglie i nodi fondamentali : Dopo undici giorni adesso una data c'è. Il premier Giuseppe Conte ha preso l'impegno di inviare al Quirinale entro domani il decreto su Genova, approvato dal consiglio dei ministri il 13 settembre "salvo intese", quindi soggetto a modifiche. E infatti, in tutto questo tempo, il provvedimento è stato scritto, riscritto, modificato e ancora vagliato. Mancavano le cifre, le coperture e indicazioni chiare sulla ricostruzione del Ponte ...

Crollo ponte Genova - Conte : 'Domani il decreto al Quirinale' - : Continuano le polemiche sul decreto Genova. Il governo confida di trasmettere domani mattina al Quirinale il testo sulle emergenze, che comprende una parte dedicata alla ricostruzione. La città, ...

Decreto Genova - Conte : “Non siamo venuti meno alle promesse. Siamo in attesa dei riscontri del Mef” : Il premier Giuseppe Conte nella conferenza stampa post-consiglio dei ministri, risponde alle domande sul Decreto emergenze: “Non sono venuto alle promesse. Il commissario ci sarà dieci giorni dopo l’entrata in vigore del Decreto legge. Siamo in attesa delle risposte dal Mef e domani mattina potrebbe già essere inviato al Colle”. L'articolo Decreto Genova, Conte: “Non Siamo venuti meno alle promesse. Siamo in attesa dei ...

Decreto Genova - Giorgetti Contesta il M5S : 'Non conoscono la legge' : Sulla manovra il metodo prevede 'prima l'intesa politica sugli strumenti, poi le cifre. Il problema non è un decimale in più o in meno'. Il vertice di venerdì ha segnato una svolta. Un profilo ...

Decreto Genova - Conte : "Stiamo chiudendo il cerchio" : "In questo momento il Decreto Genova è al ministero dell'Economia. -;ha spiegato " e stiamo aspettando gli ultimi rilievi per trasmetterlo a brevissimo al Quirinale, perché possa andare in Gazzetta ...