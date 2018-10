Conte | orgoglioso di reddito cittadinanza | non è assistenziale

Conte : orgoglioso del lavoro fatto coi ministri - la manovra è seria e coraggiosa : "Quattro mesi. Il primo giugno si è insediato il Governo del Cambiamento. Dopo quattro giorni ho tenuto il mio primo intervento in Parlamento. In quel discorso programmatico ho illustrato i Contenuti del Contratto di Governo. Tanti gli impegni assunti e per i quali abbiamo ricevuto la fiducia, dopo quella degli elettori, da parte delle due Camere. Il cambiamento è appena iniziato". Così il presidente del ...

