Conte | governo xenofobo? Non lo accetto | respingo a mittente

Il governo non arretra sul deficit ma Conte cambia i toni - e forse un po' anche la sostanza - : Lunedì il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ha partecipato alla riunione dell'Eurogruppo a Lussemburgo ma poi ha disertato i lavori dell'Ecofin, anticipando il rientro a Roma. Durante l'incontro ...

MANOVRA - TERMINATO VERTICE GOVERNO : Conte - "RIFORME DAL 2019"/ Ultime notizie Def - Salvini "confermiamo linea" : MANOVRA, Italia "bocciata" a Eurogruppo: Tria rientra a Roma in anticipo. Al Quirinale VERTICE Mattarella-CONTE, ma il premier tiene sul deficit al 2,4% e appoggia Salvini e Di Maio.

Manovra - governo fermo su 2 - 4%. Conte : 'Riforme già nel 2019' | : "Sarà razionale e coraggiosa" afferma il premier al termine del vertice a Palazzo Chigi. "Confermiamo il 2,4% e si punta a una diminuzione del debito negli anni successivi", dice Di Maio. E aggiunge: "...

Vola lo spread - ma il governo tira dritto - Conte : 'Riforme nel 2019 - acceleriamo la discesa consistente del debito' : "Confermiamo le anticipazioni sulla Manovra che ci avevano indotto a definirla seria, razionale e coraggiosa". Lo afferma il premier Giuseppe Conte in una nota al termine del vertice a Palazzo Chigi. "...

Governo - al via vertice sulla manovra. Conte 'Avanti con gli impegni presi' : Un vertice che comincia mentre volano gli strali di molti esponenti del Governo nei confronti di Bruxelles. Con lo spread che ha superato quota 300 . Dopo il prevertice politico tra Giuseppe Conte, ...

Scuola - Governo Conte verso blocco mobilità docenti : le ultime notizie : Le ultime notizie in merito alla mobilità docenti riguardano la previsione della nota di aggiornamento al DEF (Documento di Economia e Finanza) che, a breve, verrà discusso in Parlamento: la novità sostanziale è relativa all’intenzione del Governo di porre un freno ai trasferimenti del personale docente della Scuola pubblica italiana. Una notizia che interessa da vicino i quasi 800mila docenti che sono già di ruolo e naturalmente i ...

Il governo attacca Bruxelles. Salvini accusa : 'Il nostro è un paese sovrano - no alla minacce'. Conte da Mattarella : 'C'è qualche istituzione europea che gioca a fare terrorismo sui mercati' la risposta di Di Maio a Bruxelles. Il premier ribadisce: 'il 2.4% non si tocca' -

Conte : Questo è un governo che ha messo gli 'ultimi' al centro delle proprie politiche : Con il governo del Cambiamento abbiamo ridato protagonismo e credibilità all'Italia in Europa e nel mondo. L'amicizia con gli Usa e con Trump, i vertici dei Consigli europei. A ottobre mi recherò a ...

La Germania spara sul governo Conte : "L'Italia è un paese sul baratro" : "L'Italia è un paese sul baratro". L'attacco arriva dal cuore economico e finanziario dell'Europa: la Germania. A pochi giorni dal via libera del Consiglio dei ministro al Def, che ha fissato l'asticella del rapporto deficit/pil al 2,4%, Handelsblatt ha lanciato un durissimo attacco al governo gialloverde paventando l'implosione del sistema Italia. In un articolo, in cui traccia uno scenario molto preoccupante, il giornale economico tedesco ...

Come funzionerà la “pace fiscale” - il condono del Governo Conte : Stando alle iniziali indiscrezioni, il condono del Governo Conte avrà due caratteristiche principali: soglia a 500.000 euro e tre aliquote per la riscossione poste al 6-15-25% a seconda della situazione oggettiva del contribuente. Ci sono però dei punti ancora da chiarire, per esempio per il vicepremier Luigi di Maio dovrebbe poter accedere alla pace fiscale solo chi ha presentato la dichiarazione dei redditi, ma non ha poi pagato il dovuto, e ...

Boccia : appello a Conte perché il governo rispetti attori sociali : "Faccio un appello all'avvocato del popolo, il premier: questo governo deve chiarire se vuole rispettare gli attori sociali". Lo dice il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, dopo l'attacco ...

Conte : 4 mesi governo e Manovra seria : 9.44 "Quattro mesi. Il primo giugno si è insediato il governo del Cambiamento.Dopo quattro giorni ho tenuto il mio primo intervento in Parlamento.In quel discorso programmatico ho illustrato i Contenuti del Contratto di governo. Tanti gli impegni assunti e per i quali abbiamo ricevuto la fiducia". Così il presidente del Consiglio in un post su Facebook in cui afferma:"Abbiamo gettato le basi per una Manovra seria e coraggiosa, che guarda ...

Conte : 'in Costituzione i principi. È il governo che decide sull'economia' : Ieri il richiamo del presidente Mattarella sui conti pubblici. il premier esclude una volontà di scontro con Bruxelles sulla manovra - Alle preoccupazioni del presidente Mattarella sul pareggio di ...

Manovra - Conte : 'Carta dà principi - il governo decide la linea'. Tria : 'Nessuna sfida all'Ue' : 'Sono molto confidente che quando i mercati, i nostri interlocutori conosceranno nei dettagli la Manovra, lo spread sarà assolutamente coerente con i fondamenti della nostra economia', ha aggiunto. ...