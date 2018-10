Conte celebra san Francesco | reddito cittadinanza un orgoglio

Paolo Conte in tour per celebrare i cinquant’anni di “Azzurro” : Continua il tour di Paolo Conte per celebrare i cinquant’anni di “Azzurro”, il primo brano, interpretato allora da Adriano Celentano, che l’ha portato ad essere conosciuto in Italia e nel mondo. Lunedì 15 aprile del prossimo anno il cantautore astigiano farà tappa al Teatro Regio di Torino (prevendite disponibili a partire da mercoledì 10 ottobre). «Paolo Conte è un genio della parola che si fa musica e della musica che si fa poesia. – scrive ...

Padre Pio - Conte alle celebrazioni per il santo : “Traiamo tante energie anche per il governo” : “E’ una bella sensazione, traiamo tante energia anche per la nostra attività di governo”. Lo afferma il premier Giuseppe Conte a margine delle celebrazioni di Padre Pio. “Porto con me la sua forza”, prosegue il capo del governo che ricorda il giorno della morte di Padre Pio, 50 anni fa: “Ero a Candela, ero piccolissimo. E ricordo che quel giorno mio Padre entrò in casa e annunciò la morte del frate ...

Paolo Conte : il tour per celebrare i 50 anni di Azzurro continua : ... lo storico brano, interpretato allora da Adriano Celentano, che l'ha portato ad essere conosciuto in Italia e in tutto il mondo. A partire dal 12 novembre, data in cui Conte si esibirà in concerto ...

A Policastro B. si celebra l'arrivo del Conte Giovanni Carafa da Napoli : ... ORE 21,15 – Arrivo del Conte Giovanni Carafa e Contessa; ORE 21,30 – Spettacolo Sbandieratori e musici Città di Grumo Appula; ORE 21,45 – Inizio del cerimoniale storico e spettacoli vari; ORE 23,00- ...