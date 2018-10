Conte | cambiamento non va temuto | avanti

Stipendi staff premier - il cambiamento non c’è : Casalino guadagna più di Conte. Come Sensi prendeva più di Renzi : L’ufficio stampa e del portavoce del premier Giuseppe Conte costa in totale 662mila euro lordi all’anno. Di questi 169mila vanno al portavoce Rocco Casalino che guadagna più del presidente del Consiglio (che non essendo deputato si ferma a 114mila euro). La situazione è quindi immutata rispetto ai due predecessori del governo Renzi, quando premier e suo portavoce Filippo Sensi guadagnavano esattamente le stesse cifre. E’ stata ...

Conte : “Governo cambiamento vuole ricreare stessa fiducia dell’8 settembre 1943”. E si scatena il sarcasmo sui social : “Conte confonde l’8 settembre con il 25 aprile”. E’ la frase più gettonata in queste ore su Twitter, dopo che il sito Globalist ha evidenziato e stigmatizzato le frasi pronunciate ieri dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in occasione dell’inaugurazione della 82ma edizione della Fiera del Levante di Bari. Conte, nel suo intervento, nell’illustrare le potenzialità del nostro Paese nel risollevarsi dalle più terribili crisi, ha sfoderato ...

Monti : “Pace fiscale invocata da Conte? Un condono. Governo cambiamento? Forse due esecutivi del non cambiamento” : “Pensavo che questo fosse il Governo del cambiamento, ma la cosa che meno si vede di meno per ora nell’attività dell’esecutivo è il cambiamento. Mi sembra che siamo ancora in una fase di apprendimento. Ma, ad ora, di cambiamento ne emerge poco, anche se nutro ancora speranze in questo Governo”. Sono le parole pronunciate a Omnibus, su La7, dall’ex presidente del Consiglio, Mario Monti, che spiega: “Al contrario, c’è aria di grande ritorno a ...

Conte-Salvini-Di Maio - i primi 100 giorni di (non) cambiamento : Tante promesse e pochi fatti: il primo trimestre del governo Lega-M5s si è concluso con pochi provvedimenti concreti. Ma tra...

Per Conte 'il cambiamento è iniziato'. Pd e Fi attaccano : solo propaganda : Con un video su facebook il premier Conte annuncia le prossime mosse del governo e rivendica: 'stiamo cominciando a cambiare davvero il paese' -

Conte : "Il cambiamento è iniziato - ora sfide cruciali" : A pochi giorni dalla lunga conferenza stampa in vista della chiusura dei lavori del Parlamento, il Presidente del Consiglio ha deciso oggi di ribadire ancora una volta cosa è stato fatto in questi due primi mesi di governo e lo ha fatto con videomessaggio su Facebook.Prima di elencare i traguardi raggiunti, Giuseppe Conte ha voluto sottolineare per l'ennesima volta come il volere e le esigenze dei cittadini sarebbero state rispettate e come ...

Giuseppe Conte : "Il cambiamento è iniziato - ora sfide cruciali" : A pochi giorni dalla lunga conferenza stampa in vista della chiusura dei lavori del Parlamento, il Presidente del Consiglio ha deciso oggi di ribadire ancora una volta cosa è stato fatto in questi due primi mesi di governo e lo ha fatto con videomessaggio su Facebook.Prima di elencare i traguardi raggiunti, Giuseppe Conte ha voluto sottolineare per l'ennesima volta come il volere e le esigenze dei cittadini sarebbero state rispettate e come ...

Conte : mio governo e quello Trump sono governi del cambiamento : Washington, 30 lug., askanews, - 'Il mio governo e quello di Trump sono governi del cambiamento, per migliorare la vita del popolo'. Lo ha detto il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, nel corso ...

Conte a Trump : «Il cambiamento siamo noi». Asse Usa-Italia su Libia : Il premier Giuseppe Conte ricorderà al Presidente americano che ci sono numerosi aspetti che accomunano il governo italiano da lui presieduto e l'amministrazione Trump. Lo rendono noto...