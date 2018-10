Con Wind Smart Special chiamate illimitate e 30 Giga a partire da 5 euro

Arriva Microsoft Launcher 5.0 Con il supporto alla timeline di Windows 10 : In occasione della conferenza di ieri, Microsoft ha rilasciato sotto forma di beta pubblica la versione 5.0 di Microsoft Launcher per tutti gli smartphone Android introducendo novità attese da mesi. Changelog Aggiunto il supporto a Windows timeline con la sincronizzazione fra più dispositivi uniti da uno stesso account. Si possono vedere le ultime attività fino ad un massimo di 7 giorni. Rivista l’interfaccia del Feed che adesso risulta divisa ...

Conclusa gara - frequenze 5G per Telecom Italia - Iliad - Vodafone - Wind Tre - Fastweb : Oggi, alle ore 17.30, si è chiusa la procedura per l’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze per il 5G avviata il 13 settembre. Le procedure di gara hanno portato ad una competizione vivace, Conclusasi in 14 giornate di miglioramenti competitivi e con 171 tornate. L’introito raggiunto ha superato del 164% il valore delle offerte iniziali e del 130,5% la base d’asta. L’ammontare totale delle offerte ...

Imminente scadenza Con rimodulazioni Wind : come recedere sul fisso senza penali il 2 ottobre : Manca davvero poco al termine ultimo per recedere senza pagare penali, in seguito ad alcune rimodulazioni Wind che entreranno in vigore a partire dal prossimo 5 ottobre per diversi piani relativi alla linea fissa. come spesso avviene in queste circostanze, infatti, la scadenza naturale fissata dagli operatori per non accettare le modifiche unilaterali del contratto è fissata 24 ore prima l'entrata in vigore degli aumenti. In attesa del rincaro, ...

Google Pixel Slate potrebbe avere il dual-boot Con Windows 10 : Qualche tempo fa abbiamo parlato di un nuovo device che potrebbe giungere nei prossimi giorni, che avrebbe il nome in codice di Nocturne. Ora sappiamo con elevata precisone che il nome finale del dispositivo potrebbe leggi di più...

Robot Con un cuore Windows - Microsoft scommette su Industria 4.0 : Portare “la potenza di Windows 10 nei Robot“. È l’idea presentata da Microsoft al ROSCon 2018 di Madrid, Spagna, dove il colosso statunitense ha mostrato una versione sperimentale di Robot Operating System per Windows. Sarà la mossa giusta per portare Windows 10 su un miliardo di dispositivi? In casa Microsoft ci sperano. Il sistema operativo oggi è installato su oltre 700 milioni di dispositivi, ed è in costante diffusione, ma ...

TIM, offerta con Kena Mobile a partire da 6,90 euro: caccia ai clienti Vodafone, Wind e Iliad

CoopVoce e PosteMobile non temono il Confronto Con iliad - Tim e Wind : CoopVoce e PosteMobile non temono il confronto con operatori come Tim e Wind. Gli operatori virtuali sono in grado di proporre offerte di telefonia mobile con chiamate illimitate e tanti Gigabyte ad un ottimo prezzo. Creami Next Summer Edition è stata prorogata e include fino a 50GB, mentre ChiamaTutti Extra consente di avere ogni mese 30GB. CoopVoce e PosteMobile: Creami Next Summer Edition 6 Un’ottima offerta per chi attiva una nuova ...

Tim e Wind : tariffe mobile a 5€ (più eConomiche di quelle iliad) : Tim e Wind sono gli unici due operatori in Italia a proporre tariffe a 5€ al mese: entrambe prevedono chiamate illimitate verso tutti i numeri di rete fissa e mobile e in più un grande quantitativo di Giga da consumare ogni mese. Per entrambe le aziende, l’attivazione di tali offerte per cellulari è subordinata all’operatore di provenienza ed è necessaria la portabilità del numero. Tim e Wind: Five IperGO per i clienti iliad Ai ...

Il periodo di preparazione per l'evento organizzato totalmente dall'azienda di Mountain View ha visto l'anticipazione di un nuovo tablet: date il benvenuto a […]

Wind Tre torna all'attacco degli altri operatori proponendo ai clienti varie offerte interessanti a partire da 5 euro al mese con tanti minuti e 30 GB di traffico dati. Attivabili online o nei negozi aderenti, tali promozioni si rivolgono a determinati clienti provenienti da alcuni operatori ma non necessariamente (Tre).

Offerte Wind : 30 GB di traffico dati a 5 euro al mese per Contrastare Iliad e gli MVNO : Anche Wind, come gli altri operatori mobili, si sta dando da fare in questi mesi per contrastare le Offerte a ribasso proposte da Iliad e non solo e propone due nuove Offerte molto interessanti: Wind Smart Special 5 e Wind Smart Special 8. Queste due Offerte che andremo a vedere sono attive a partire da oggi 28 settembre e non possono essere attivate da chiunque, sono infatti Offerte operator attack dedicate a chi proviene da specifici operatori ...

Wind Smart Top 40 a 6 - 99€ Con 1000 minuti e 40GB scade il 27 settembre : Wind Smart Top 40 è l’offerta dedicata ai clienti Tim, Tre, Vodafone, iliad e operatori virtuali, attivabile online al costo di 6,99€ con 1000 minuti di chiamate e 40GB a cui occorre aggiungere costo di attivazione e per la SIM. Wind Smart Top 40, tariffa anacronistica? L’operatore arancione sembra essere rimasto indietro, non solo con gli utenti a quanto pare, e propone una tariffa che in confronto alla concorrenza è anacronistica. ...

come configurare Internet Wind – Se siete qui è perché avete comprato una SIM di Wind e state cercando un modo per configurare Internet, […]

5G - Wind Tre Continua a giocare al rialzo : offerte sopra i 5 miliardi : Presentazione di progetti sul 5G (Getty Images) I rilanci per le frequenze del 5G sfondano il tetto dei 5 miliardi di euro. Più del doppio della cifra minima che il governo considerava di incassare. Un miliardo in più delle migliori previsioni degli analisti. Il testa a testa tra chi offre di più per aggiudicarsi le frequenze su cui viaggeranno le reti mobili di quinta generazione non sembra arrestarsi. Così, a venti giorni dall’inizio ...