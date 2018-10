Con il saluto di Mattarella | al via lunedì ' Italia con voi'

Monza - bufera sul cane poliziotto “fascista”. Consigliere Pd : “Si chiama Narco della Decima Mas”. L’assessore : “Non fa saluto romano” : Nell’unità della polizia cinofila di Monza c’è un pastore tedesco, il cui nome è Narco della Decima Mas, con un chiaro riferimento al corpo militare della Repubblica di Salò. In Consiglio comunale, il Consigliere del Pd, Marco Lamperti, ha sollevato la questione, chiedendo spiegazioni alla Giunta. “Non si preoccupi, non fa il saluto romano e non ha busti del Duce nella cuccia” è stata la replica dell’assessore alla ...

Germania : prima Condanna per saluto hitleriano - 8 mesi cella : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Sergio Marchionne - l’ultimo saluto della Fiat a Torino Con manager e operai : La cerimonia pubblica in ricordo dell'ex amministratore delegato di Fca scomparso nel luglio scorso è in programma venerdì mattina al duomo di Torino alla presenza di tutti i vertici del gruppo ma anche delle rappresentanze degli operai. Non mancheranno anche le rappresentanze sindacali e delle istituzioni locali.Continua a leggere

Aretha Franklin - folla alla camera ardente per il saluto alla regina del soul. Nella bara dorata Con abito rosso e stiletti abbinati : Migliaia di fan hanno reso omaggio alla regina del soul Aretha Franklin a Detroit, facendo visita alla sua camera ardente. La cantante giaceva in una bara dorata, indossando un abito rosso e stiletti abbinati. La 76enne, amata in tutto il mondo, è morta di cancro il 16 agosto, chiudendo il sipario su una scintillante carriera durata sei decadi, rendendola una delle artiste più celebri d’America. L'articolo Aretha Franklin, folla alla ...

L'ultimo saluto a Manuela Bailo : "Pasini paghi Con il massimo della pena" : A Nave, nel Bresciano, centinaia di persone sono attese nella chiesa parrocchiale del paese alle 16 per dirle addio. Lutto...

Ponte Morandi - in mille per ultimo saluto alla famiglia di Pinerolo. La vicesindaco : “Con il ponte è crollato un pezzo di fiducia” : Più di un migliaio di persone hanno partecipato sabato a Pinerolo (Torino) ai funerali di Claudia Possetti, 47 anni, dei figli Manuele e Camilla Bellasio, di 16 e 12 anni, e del marito Andrea Vittone, 49 anni, morti a Genova nel crollo del viadotto Morandi. Il rito è stato celebrato nel Duomo dal vescovo, Derio Olivero. I familiari non avevano voluto i funerali di Stato. Era presente il vicesindaco di Pinerolo, Francesca Costarelli, con altri ...

Milan - il saluto di Locatelli : "Grazie a tutti - dagli autisti a BerlusConi" : Manuel Locatelli è ufficialmente un nuovo giocatore del Sassuolo . Ma non dimentica il Milan: "Grazie - scrive il classe 98' sul suo profilo Instagram subito dopo l'ufficialità del suo passaggio in ...

Il Consigliere di Verona (e amico di Fontana) che fece il saluto romano Contro le femministe : "Il ministro ha ragione - via la legge Mancino" : Una mozione per impegnare il Comune di Verona a "supportare" con ogni mezzo la "proposta del ministro Lorenzo Fontana di abrogare il dettato normativo" della legge Mancino. E poco importa se nel frattempo l'idea del ministro della Famiglia sia stata affossata, in ordine, dal premier Conte e dai due vicepremier Di Maio e Salvini. La singolare iniziativa locale è stata presa dal consigliere di maggioranza Andrea Bacciga, detto "Barzi", ...

Higuain al Milan : "sono molto Contento"/ Ultime notizie - tifosi pazzi per il Pipita : il saluto di Dybala : Higuain al Milan, Ultime notizie: il Pipita accolto dai tifosi in delirio ieri in aeroporto. Per l'ex Juventus sono previste questa mattina le solite visite mediche, poi la firma.(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 15:21:00 GMT)

Saluto romano in Consiglio a Verona : Saluto romano in Consiglio a Verona. Il consigliere Bacciga riserva la 'cortesia' alle donne di 'Non una di meno', seduta sospesa. La protesta di Non una di meno a Verona Le mozioni e la protesta ...