Come si vestirebbero oggi le Piccole Donne?

Compiono 150 anni, ma nel nostro immaginario le protagoniste dirimangono per sempre giovani. Il romanzo di Louisa May Alcott rimane uno dei più amati della letteratura grazie alle sue quattro indimenticabili protagoniste: Meg, Jo, Beth e Amy. Le sorelle March hanno rappresentato dal 1868 adegli archetipi femminili di riferimento, prima nell'edizione «cartacea» e poi nelle varie trasposizioni cinematografiche con attrici che poi si sono rivelate nel tempo delle vere e proprie dive: Elizabeth Taylor e Katharine Hepburn tra le antesignane, Wynona Rider, Claire Danes e Kirsten Dunst nella versione più conosciuta del 1994. E la febbre da Little ...