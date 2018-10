Come partecipare all’intervista di Alessandra Amoroso a Radio Italia il 17 ottobre

Biglietti per i Live di X Factor con Opel : Come partecipare al gioco e vincere la finale : Opel regala Biglietti per i Live di X Factor e per la puntata finale in programma per il mese di dicembre al Mediolanum Forum di Assago (Milano). Opel e X Factor invitano i fan a partecipare ad un gioco online per provare a vincere i posti per i Live Show di X Factor 2018, molto cercati ogni anno. I Biglietti per i Live di X Factor, infatti, non sono disponibili in vendita e non sono acquistabili dagli utenti interessati: per partecipare come ...

Nomination agli MTV EMA 2018 - torna la Wild Card con Emma - Francesca Michielin - Cosmo e Shade : Come partecipare : Le Nomination agli MTV EMA 2018 tornano a mettere a disposizione la Wild Card. Saranno quindi i fan a scegliere il loro artista preferito tra Emma, Shade, Francesca Michielin e Cosmo. Il termine ultimo per la votazione è fissato nel 24 settembre. Scegliere il proprio artista preferito è molto semplice: è sufficiente indicarlo nelle Instagram Stories di MTV per farlo entrare di diritto nei 5 nominati della nuova edizione. La Wild Card ...

Casting per comparse ne I Medici 3 a Volterra : Come partecipare alle selezioni : Al via i Casting per comparse ne I Medici 3. Mentre sono in corso le riprese della terza stagione in Toscana, la produzione ha aperto le selezioni per figurazioni di ambo i sessi. In particolare, si cercano uomini e donne tra i 19 e i 60 anni di età per i nuovi episodi. Nel comunicato inoltre si leggono i dettagli del Casting: "Le riprese saranno effettuate dal 8 al 27 di Ottobre 2018 a Volterra. I candidati dovranno presentarsi muniti di ...

Come partecipare allo showcase di Ermal Meta a Rete Tre il 5 ottobre : tutti i dettagli del contest : Arrivano le indicazioni su Come partecipare allo showcase di Ermal Meta a Rete Tre il 5 ottobre, dopo che il primo appuntamento era stato rimandato. Già avviato il contest sulla pagina ufficiale di Rete Tre, nella quale sono spiegati i passaggi da compiere per partecipare all'estrazione finale che è in programma per il 25 settembre. Rimangono quindi pochi giorni prima che si chiuda la possibilità di vincere due dei biglietti messi in palio ...

Skam Italia 3 ci sarà - aperti a Roma i casting per la terza stagione : Come partecipare alle selezioni : Skam Italia 3 ci sarà. Manca ancora l'ufficialità da TIMVision, che ha messo online la prima stagione della serie ispirata al format norvegese, ma sembra che il portale abbia intenzione di produrre anche un terzo ciclo di episodi. Nel frattempo, dal profilo Facebook di Extranew apprendiamo che la serie prodotta da Cross Productions ha aperto i casting per la terza stagione, le cui riprese si svolgeranno a Roma. Nel particolare, l'agenzia è ...

Striscia la notizia lancia Strix Factor - il primo talent del tg satirico : Come partecipare : A presentarlo su Instagram è stata Michelle Hunziker. I concorrenti del talent show di Striscia la notizia, infatti...

Gli MTV EMA 2018 sono alle porte! Scopri Come vincere gli inviti e partecipare all’evento a Bilbao : Good news in arrivo! The post Gli MTV EMA 2018 sono alle porte! Scopri come vincere gli inviti e partecipare all’evento a Bilbao appeared first on News Mtv Italia.

Casting per la serie Diavoli con Patrick Dempsey e Alessandro Borghi - Come partecipare alle selezioni per le riprese a Roma : Sono aperti i Casting per la serie Diavoli (in inglese avrà il titolo di Devils), diretta da Nick Hurran e Jan Maria Michelini. Prodotta da Lux Vide Spa (la stessa di fiction come Don Matteo e Che Dio ci Aiuti), nel cast ci saranno Patrick Dempsey e Alessandro Borghi. Nel particolare, si cercano comparse per piccoli ruoli e figurazioni di ambo sessi, maggiorenni di tutte le età e di ogni nazionalità. Un requisito preferenziale sarà essere di ...

Tv Talk cerca analisti per l'edizione 2018/19 : Come partecipare ai casting : Le porte di Tv Talk riaprono i battenti. La rubrica settimanale di Rai 3, che illustra e spiega i fenomeni mediatici del piccolo schermo, ripartirà sabato 14 ottobre, in onda dallo studio TV2 del Centro di Produzione Rai di Milano. Massimo Bernardini, Sebastiano Pucciarelli, Cinzia Bancone e Silvia Motta accoglieranno sulle poltrone del Talk show protagonisti della televisione, giornalisti ed esperti di comunicazione, i cui interventi si ...

Micro-dosi di Lsd contro depressione ed emicrania? Al via lo studio - ecco Come partecipare : Il ponte più lungo del mondo: '55 km sul mare'. Collegherà la Cina a Macao e Hong Kong La teoria parte da uno psicologo, James Fadiman, che negli anni '60 sosteneva come l'Lsd avesse effetti sulla ...

Come partecipare ai casting della fiction “Le avventura di Imma” : Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo protagonisti a Matera : Matera torna ad essere protagonista di una nuova fiction Rai, Le avventura di Imma, e il pubblico potrà prenderne parte attivamente presentandosi oggi, 3 settembre, e domani, ai casting per ottenere una piccola parte negli episodi. Come partecipare ai casting della fiction? Bisognerà presentarsi con documento di identità, codice fiscale o tessera sanitaria, IBAN personale stampato dalla banca o dalle poste presso l’hotel Palace di Matera. Nei ...

Mirabilandia cerca 400 "mostri" per Halloween - ecco Come partecipare ai casting : 2 Tunnel dedicati al divertimento formato famiglia , molto amati dai più piccini, 5 Tunnel dell'Orrore per i più grandi e spettacoli a tema. Da quest'anno tra le tante novità spicca un'intera, nuova ...

Casting per comparse in 1994 a Roma e Olbia - Come partecipare alle selezioni per le riprese della terza stagione : Al via nuovi Casting per comparse in 1994 a Roma, in vista delle riprese della terza stagione della trilogia ideata da Stefano Accorsi per raccontare gli anni di Tangentopoli e della fine della Prima Repubblica sotto i colpi dell'inchiesta Mani Pulite. Il 24 luglio scorso sono iniziate ufficialmente le riprese del terzo ed ultimo capitolo della serie Sky prodotta dalla Wildside, che dopo il successo delle prime due stagioni 1992 e 1993 ...

Mara Venier rivela Come partecipare a Domenica In : Domenica In: Mara Venier dà il numero di Whatsapp Ancora qualche settimana e Mara Venier tornerà in televisione al timone di Domenica In. Un’edizione rinnovata nella forma, nei contenuti ma anche nello spirito che andrà a sfidare Domenica Live di Barbara D’Urso su Canale 5. Da qualche giorno la Signora della Domenica per eccellenza continua a pubblicare su Instagram Stories foto e dei brevi filmati di persone comuni che ricordano ...