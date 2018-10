Come installare macOS Mojave da chiavetta USB : Mojave è la nuova versione di macOS distribuita da Apple qualche giorno fa. Ecco Come installarla utilizzando una chiavetta USB Come installare macOS Mojave da chiavetta USB macOS Mojave è il nuovo sistema operativo di Apple che porta con se tantissime novità dal Finder, alle nuove funzionalità Pile, editor PDF basilare integrato e molto altro. […]

Come installare macOS Mojave da USB : Dopo una fase di beta test durata circa 3 mesi, finalmente Apple ha annunciato l’ultima versione del suo sistema operativo macOS chiamata Mojave esattamente il 24 settembre 2018. La nuova release porta con sé delle leggi di più...

Come Cambiare Numero Di Telefono Su Telegram Senza Disinstallare : Devi Cambiare il Numero di Telefono su Telegram ma non vuoi Disinstallare il programma? Vuoi Cambiare Numero su Telegram Senza perdere contatti, chat e messaggi? Cambiare Numero Telefono su Telegram Senza perdere chat e messaggi Indipendentemente dal motivo, hai bisogno di Cambiare il Numero di Telefono associato a Telegram? Hai bisogno di continuare ad usare Telegram ma nel contempo devi […]

Come Cambiare Numero Di Telefono Su Telegram Senza Disinstallare : Devi Cambiare il Numero di Telefono su Telegram ma non vuoi Disinstallare il programma? Vuoi Cambiare Numero su Telegram Senza perdere contatti, chat e messaggi? Cambiare Numero Telefono su Telegram Senza perdere chat e messaggi Indipendentemente dal motivo, hai bisogno di Cambiare il Numero di Telefono associato a Telegram? Hai bisogno di continuare ad usare Telegram ma nel contempo devi […]

TVTAP Per iPhone : Si può Scaricare E Installare? Come? : Vuoi Scaricare TVTAP per iPhone? Vuoi installare TVTAP su iPhone? C’è la possibilità di usare, vedere e guardare TVTAP su iOS e iPhone? Facciamo chiarezza! TVTAP su iPhone, iPad e iOS: si può? Su YLU abbiamo parlato più e più volte di TVTAP, un fantastico programma per Android che permette di guardare tutto in streaming gratis. Ne abbiamo parlato […]

TVTAP Per iPhone : Si può Scaricare E Installare? Come? : Vuoi Scaricare TVTAP per iPhone? Vuoi installare TVTAP su iPhone? C’è la possibilità di usare, vedere e guardare TVTAP su iOS e iPhone? Facciamo chiarezza! TVTAP su iPhone, iPad e iOS: si può? Su YLU abbiamo parlato più e più volte di TVTAP, un fantastico programma per Android che permette di guardare tutto in streaming gratis. Ne abbiamo parlato […]

Come installare il Launcher Samsung Experience 10 su tutti i Samsung con Android 8 Oreo : Come installare il Launcher dei nuovi Galaxy visto sulla beta di Android 9 Pie su tutti gli smartphone Samsung con almeno Android 8 Oreo Come installare il Launcher Samsung Experience 10 su tutti i Samsung con Android 8 Oreo Volete provare il Launcher del nuovo Galaxy S9/S9+ visto sulla ROM Beta basata su Android 9 Pie? Si […]

Come installare il Launcher Samsung Experience 10 su tutti i Samsung con Android 8 Oreo : Come installare il Launcher dei nuovi Galaxy visto sulla beta di Android 9 Pie su tutti gli smartphone Samsung con almeno Android 8 Oreo Come installare il Launcher Samsung Experience 10 su tutti i Samsung con Android 8 Oreo Volete provare il Launcher del nuovo Galaxy S9/S9+ visto sulla ROM Beta basata su Android 9 Pie? Si […]

Come installare macOS Mojave : Guida Download E Installazione : Apple rilascia macOS Mojave per tutti. Guida Download e Installazione macOS Mojave. Come scaricare e Installare macOS Mojave. Tutte le novità di macOS Mojave Scarica e installa subito macOS Mojave Ci siamo! Apple ha appena rilasciato il nuovo sistema operativo macOS Mojave per tutti i Mac. Da qualche ora infatti il nuovo macOS Mojave è disponibile per il Download, tutto incentrato su qualità, […]

Come installare macOS Mojave : Guida Download E Installazione : Apple rilascia macOS Mojave per tutti. Guida Download e Installazione macOS Mojave. Come scaricare e Installare macOS Mojave. Tutte le novità di macOS Mojave Scarica e installa subito macOS Mojave Ci siamo! Apple ha appena rilasciato il nuovo sistema operativo macOS Mojave per tutti i Mac. Da qualche ora infatti il nuovo macOS Mojave è disponibile per il Download, tutto incentrato su qualità, […]

Come installare WatchOS 5 su Apple Watch : Insieme ad iOS 12 è stata rilasciata anche l’ultima versione di WatchOS. Si tratta del sistema operativo di Apple ottimizzato per i suoi Apple Watch. Per quanto riguarda l’aggiornamento di iOS, basterà aggiornare il dispositivo direttamente dalle impostazioni dello smartphone. Il procedimento con gli smartWatch marchiati Apple, invece, è un po’ più complicato. Per questo motivo, abbiamo deciso di realizzare una guida per ...

Come scaricare ed installare iOS 12 : Dopo tanta attesa, lunedì 17 settembre 2018, esattamente alle 19:00, Apple rilascia iOS 12 per iPhone, iPad e iPod Touch. La maggior parte dei possessori di iDevice si sono precipitati sul Web per scoprire Come scaricare ed installare iOS 12 in modo da provare le nuove funzionalità introdotte dalla major release. In questa guida odierna scopriremo proprio questo, oltre a vedere informazioni aggiuntive sui requisiti necessari per ...

Come installare iOS 12 su iPhone e iPad : A tre mesi di distanza dalla presentazione ufficiale sul palco della WWDC (la conferenza annuale dedicata agli sviluppatori), Apple ha reso disponibile iOS 12 in versione definitiva per tutti gli iPhone, gli iPad e gli iPod Touch realizzati nel corso degli ultimi cinque anni. Per intendersi, chi ha un iPhone 5S, un iPad Mini 2 o un iPod Touch di sesta generazione – o i modelli successivi – potrà aggiornare da oggi il proprio dispositivo ...

Come installare Sport365 Su Kodi | Settembre 2018 : SportsDevil non funziona 2018? Nessun problema, Sport365 è il nuovo add-on di Kodi per guardare calcio, Formula 1, MotoGP, partite, tennis, NBA, Basket e tutti gli altri sport in streaming gratis SportsDevil non funziona più? Guardare calcio e sport in streaming gratis su Kodi con Sport365 Nuovo giorno, nuova guida dedicata ai lettori di YourLifeUpdated. […]