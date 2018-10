Colosimo | vicini a manifestanti contro Tmb Salario

romadailynews

(Di giovedì 4 ottobre 2018) Roma – “Fratelli d’Italia condivide l’impegno dei cittadini dei comitati di quartiere per la chiusura del Tmb di via Salaria. Sabato 6 ottobre parteciperemo alla manifestazione senza simboli e senza bandiere condividendone in pieno il senso civico e apartitico, come persone che subiscono ogni giorno sulla propria pelle gli effetti dannosi delle esalazioni nocive del compattatore”. “L’aria puzzolente e tossica che si sprigiona dall’impianto, ormai di fatto una discarica, si spande da Fidene al quartiere Africano, appestando Villa Spada, Castel Giubileo, Settebagni Nuovo, intanto continua l’odioso rinfaccio delle responsabilita’ tra il sindaco Raggi e il governatore Zingaretti che restano a guardare i rifiuti accumulati sommergere la citta’. Chiediamo a tutti i cittadini di aderire alla manifestazione di sabato 6 ...