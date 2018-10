Colera a Napoli | De Giovanni contro Feltri | “Gli auguro di non ammalarsi” Odg | “Esempio

"Torna il Colera a Napoli - lo hanno portato gli immigrati". È bufera sul titolo di Libero : È ancora bufera su Libero. E anche stavolta, l'occhio del ciclone sta nel titolo sbattuto in prima pagina. Dopo averli già incolpati di "portare le malattie oltre alla miseria" il quotidiano diretto da Vittorio Feltri imputa ai migranti la presunta emergenza sanitaria scoppiata a Napoli, con i due casi di colera registratisi nel capoluogo partenopeo."Torna il colera a Napoli" il titolo che campeggia in prima pagina, accompagnato da ...

"Torna il Colera a Napoli - lo hanno portato gli immigrati" : il titolo di Libero che indigna i social : Il giornale, che già in passato era stato criticato ed era finito al centro di polemiche per avere definito i migranti come portatori di patologie, fa riferimento a una notizia di cronaca locale: a ...

Cosa si sa dei due casi di Colera a Napoli e di una possibile epidemia (smentita) : Due casi di colera a Napoli. Lo comunica l'Azienda ospedaliera dei Colli. All'ospedale Cotugno, specializzato in malattie infettive, sono ricoverati un bambino di 2 anni, proveniente dall'ospedale pediatrico Santobono e la madre. Si tratta di due immigrati, rientrati di recente da un viaggio in Bangladesh, residenti a Sant'Arpino, nel Casertano. L'Asl competente è stata allertata e sono in corso le procedure ...

