Ciclismo – Tricolore crono femminile | Elisa Longo Borghini sbaglia strada e dice addio al

Ciclismo – Lo ha fatto di nuovo! Gianni Moscon tricolore a cronometro : brividi al fotofinish : Gianni Moscon si conferma campione italiano a cronometro: battuto al fotofinish il giovane Ganna Gianni Moscon fa doppietta! Il corridore italiano ha trionfato oggi al fotofinish nella gara dei campionati italiani a cronometro. Il corridore del team Sky, quinto ai recenti Mondiali di Innsbruck 2018, ha battuto in rimonta il giovane Filippo Ganna della UAE Team Emirates, per soli 2 secondi. Terzo posto invece per Fabio Felline, arrivato al ...