Ciclismo | Moscon campione italiano crono

Ciclismo - Campionati Italiani a cronometro 2018 : Gianni Moscon vince per 2” su Ganna. Elena Cecchini fa festa - Longo Borghini sbaglia strada : Gianni Moscon si conferma Campione d’Italia a cronometro grazie a una rimonta imperiale nella seconda parte della prova che si è disputata a Cavour (provincia di Torino) su un percorso di 41 chilometri sena particolari difficoltà altimetriche. Il 24enne trentino, che domenica era stato assoluto protagonista ai Mondiali di Innsbruck concludendo la prova in linea al quinto posto, è riuscito a difendere la maglia tricolore per appena due ...

Ciclismo - Campionato italiano cronometro : giovedì si assegnano i titoli a Cavour. Moscon e Longo Borghini favoriti : Appuntamento davvero particolare ad inizio ottobre: la scarsa organizzazione infatti ha costretto a disputare il Campionato italiano a cronometro di Ciclismo su strada per le categorie elite nel periodo autunnale, a differenza dell’appuntamento consueto ad inizio estate. giovedì 4 ottobre in scena in quel di Cavour sia la gara Elite femminile e che quella Open maschile. Percorso Partenza ed arrivo in quel di Cavour (provincia di Torino). ...

Ciclismo - Davide Cassani : “Non abbiamo sbagliato niente - Moscon ha corso da vincente. In primavera andrò a vedere il percorso di Tokyo 2020” : Il giorno dopo non è troppo amaro per Davide Cassani, commissario tecnico della nazionale italiana di Ciclismo, che vede della luce al termine della prova in linea del Mondiale di Innsbruck, che ha visto il trionfo di Alejandro Valverde e una buona squadra tricolore piazzare Gianni Moscon in quinta posizione. Il podio ancora una volta però è mancato, così come il sogno iridato che è lontano ormai 10 anni, quando Alessandro Ballan si impose a ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : le pagelle della prova in linea. Alejandro Valverde in trionfo - Gianni Moscon super - male Alaphilippe e la Colombia : Era uno dei nomi più quotati, forse colui che era più atteso da quando è stato svelato il percorso lo scorso anno. Alejandro Valverde questa volta non sbaglia e a 38 anni va a prendersi il titolo iridato che gli era tanto mancato durante la carriera. Corsa eccezionale per l’iberico che in quel di Innsbruck domina la prova in linea dei Mondiali 2018 di Ciclismo battendo Bardet e Woods. Bene l’Italia con un super Gianni Moscon. Andiamo ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : Gianni Moscon - orgoglio e generosità. Corsa da protagonista - peccato per lo stop post-Tour de France : Gianni Moscon ha corso da protagonista ai Mondiali di Ciclismo di Innsbruck (Austria). Il 24enne trentino non è riuscito a conquistare la prima medaglia iridata individuale della carriera, ma ha colto un quinto posto che ha comunque un valore molto alto se consideriamo la prestazione e soprattutto il potenziale futuro di questo ragazzo. Sul durissimo percorso odierno Moscon ha retto alla grande, riuscendo a restare sempre nel vivo della Corsa. ...

