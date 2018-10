Ciclismo – Lo ha fatto di nuovo! Gianni Moscon tricolore a cronometro | brividi al

Mondiali di Ciclismo - il Ct Davide Cassani soddisfatto : ‘Un buon bilancio’ : La settimana dei Mondiali di ciclismo a Innsbruck è finita senza aver mai sentito suonare l’inno di Mameli. L’Italia ha conquistato quattro medaglie, tre delle quali nelle gare degli juniores e quella di bronzo di Tatiana Guderzo nella corsa in linea femminile. La giornata più attesa, quella della gara in linea dei professionisti, ha regalato speranze ed emozioni al clan azzurro, con la squadra schierata in testa nell’ultimo giro e poi Gianni ...

Mondiali Ciclismo 2018 - Nibali e quell’ammissione su Moscon : “mi ero fatto un’idea sbagliata di lui” : Nel ritiro di Torbole è nata una certa affinità tra Nibali e Moscon, superata quindi la diffidenza del passato La gara di domenica si avvicina, la Nazionale italiana di ciclismo si prepara senza sosta per farsi trovare pronta all’appuntamento di Innsbruck. Terminato il ritiro di Torbole, gli azzurri hanno hanno raggiunto ieri l’Austria e oggi faranno l’ultimo sopralluogo sullo strappo finale, quello denominato ...

Ciclismo - Gianni Moscon : “Non ho fatto niente - squalificato perché la Sky crea malumori. Voglio meritarmi i Mondiali” : Sono passate cinque settimane da quando Gianni Moscon è stato espulso dal Tour de France per aver alzato le mani sul francese Elie Gesbert immediatamente dopo la partenza della quindicesima tappa, la Milau-Carcassonne. Il trentino del Team Sky, attualmente squalificato fino al 12 settembre, ha parlato di questo episodio e dei Mondiali in un’intervista rilasciata a Tuttosport, nella persona di Andrea Schiavon. Racconta Moscon: “Mi sto ...

Ciclismo - come sta Vincenzo Nibali? Parla il medico : “Ha fatto giretti in bici - la strada della Vuelta è percorribile” : Vincenzo Nibali prosegue nell’attività di recupero dopo l’operazione alla decima vertebra toracica. Lo Squalo, che pochi giorni fa era già tornato sui rulli con l’obiettivo di essere al via della Vuelta di Spagna, ieri si è recato nello studio del dottor Carlo Guardascione che gli ha tolto i quattro punti di sutura, segno dell’intervento chirurgico della scorsa settimana. Prime sensazioni positive per il siciliano come ha ...

Ciclismo - Ullrich racconta la crisi : 'Ho fatto cose di cui mi pento' : Pochi giorni fa l' arresto a Maiorca , episodio causato dalla violazione di domicilio ai danni del vicino-regista Til Schweiger come riportato dalla Bild . Lo stesso quotidiano tedesco ha quindi ...

Ciclismo - Ullrich : 'Ho fatto e preso cose di cui mi pento' : 'Per amore dei miei figli ora sono in terapia. La separazione da Sara e la distanza dai miei figli, che non vedo da Natale e con i quali non ho quasi potuto parlare, mi hanno portare a fare e prendere ...

