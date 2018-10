Ciclismo | Campionati Italiani a cronometro 2018 | Gianni Moscon vince per 2” su Ganna

Ciclismo – Campionati italiani a cronometro : presentata la rassegna elite donne e open uomini : Presentati i Campionati italiani di Ciclismo a cronometro elite donne e uomini open A poco più di tre mesi di distanza dai Campionati italiani femminili di Ciclismo su strada disputati lo scorso 24 giugno tra Rivoli e Agliè, la provincia di Torino ospiterà un nuovo evento ciclistico di livello nazionale: i Campionati italiani a cronometro. La gara è in programma a Cavour nel pomeriggio di giovedì 4 ottobre ed è organizzata dalla Rostese ...

Ciclismo su pista - Campionati Italiani 2018 : Francesco Ceci e Miriam Vece campioni nella velocità - Lamon-Scartezzini e Balsamo-Confalonieri nella madison : Seconda ed ultima giornata di gare al velodromo Vigorelli di Milano per i Campionati Italiani di Ciclismo su pista. Dopo le gare disputate ieri, oggi si sono assegnati altri cinque titoli, che vanno così a chiudere questa rassegna tricolore. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati. madison – In campo maschile trionfo di Francesco Lamon e Michele Scartezzini, che si impongono su Matteo Donegà e Davide Viganò. Sul terzo gradino del podio ...

Ciclismo su pista - Campionati Italiani 2018 : Francesco Lamon e Rachele Barbieri vincono l’omnium : Al Velodromo Vigorelli di Milano si è disputata la prima giornata dei Campionati Italiani di Ciclismo su pista. OMNIUM (MASCHILE) – Francesco Lamon riesce ad avere la meglio su Liam Bertazzo e su Attilio Viviani. Grande gioia per il corridore del Team Colpack che indossa il tricolore precedendo l’atleta della Wilier Triestina Selle Italia e il fratello di Elia, Campione Olimpico della specialità, che milita per la Sangemini. OMNIUM ...

Ciclismo - i Campionati Italiani a cronometro si svolgeranno il 4 ottobre. Percorso e altimetria : I Campionati Italiani 2018 a cronometro di Ciclismo saranno organizzati dalla ASD Rostesen Rodman e si svolgeranno nella località di Cavour (TO) il prossimo 4 ottobre. Il Percorso misurerà 41 km: i corridori dovranno effettuare due giri di un circuito di 20,5 km che attraverserà i paesi di Gemerello, Campiglione Fenile e Fenile. Sarà una prova per veri specialisti. Prima parte in leggerissima salita, seconda in lieve discesa, dove si ...

Ciclismo - tutto pronto per i Campionati del Mondo su pista juniores : la composizione delle squadre azzurre : Da oggi al 19 agosto le sfide iridate ad Aigle, si comincia con le qualificazioni dei quartetti dell’inseguimento a squadre e dello scratch femminile Scattano oggi al Centro Olimpico di Aigle, in Svizzera, i Campionati del Mondo su pista juniores in programma dal 15 al 19 agosto. La manifestazione era prevista in Italia, a Montichiari, ma è stato necessario spostarla in Svizzera per i noti problemi del velodromo Fassa Bortolo. Si ...

Campionati Europei Ciclismo 2018 – Ellen Van Dijk vince la crono individuale - solo sesta Elisa Longo Borghini : L’azzurra non riesce a classificarsi nelle posizioni di vertice, l’oro va all’olandese Van Dijk che precede la connazionale van der Breggen e la tedesca Worrack Ellen Van Dijk conquista la medaglia d’oro nella cronometro individuale ai Campionati Europei di Ciclismo in corso a Glasgow. L’olandese completa i 30 km della prova in 41’39” precedendo di 2″ la connazionale Anna van der Breggen e di ...

Marta Bastianelli ha vinto l’oro nel Ciclismo su strada ai campionati europei : La ciclista italiana Marta Bastianelli ha vinto l’oro nel ciclismo su strada agli European Championships, la nuova competizione che ogni quattro anni sostituisce gli europei di varie discipline. Nella gara, corsa a Glasgow, Bastianelli ha preceduto l’olandese Maianne Vos, la tedesca Lisa Brennauer, The post Marta Bastianelli ha vinto l’oro nel ciclismo su strada ai campionati europei appeared first on Il Post.

Ciclismo su pista - conclusi dopo grandi emozioni i campionati italiani giovanili : Alla conclusione dei campionati italiani giovanili l’assessore Ferraris ha riferito: “grandi emozioni nel vedere tanti giovani contendersi la maglia tricolore” Si sono conclusi oggi i campionati italiani giovanili di Ciclismo su pista, che dal 30 luglio hanno portato oltre duecento atleti da tredici regioni a sfidarsi sulla pista del Velodromo Francone di San Francesco al Campo. Risultato positivo per il Piemonte, che ha chiuso con ben 8 ...