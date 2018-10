Chi è Valentina Galluzzi | la geologa italiana con la testa su Mercurio!

David Scarantino - Chi è? / Uomini e donne - Chiude con Valentina Autiero : la dama in lacrime! : David Scarantino è uno dei volti nuovi del Trono Over di Uomini e donne: bello, giovane e simpatico, a detta di molti telespettatori è il nuovo Giorgio Manetti.(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 14:52:00 GMT)

Quindicenne morto per un selfie - allarme tra i giovani. Valentina : 'Io ho risChiato di affogare nel Tevere' : Valentina Gottardo oggi ha 21 anni. Un selfie, nel giorno del suo 20° compleanno, però, stava per ucciderla. A cavallo di Ponte Sublicio, nell'aprile del 2017, aveva deciso di scattarsi una foto con ...

Chi è Valentina - la figlia di Massimiliano Allegri : Bionda, sorridente e bellissima: Valentina è la figlia di Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus. Classe 1995, la giovane è nata dalle nozze dello sportivo con Gloria, sua prima moglie, da cui ha divorziato nel 1998, quando la primogenita era ancora molto piccola. Questo non le ha impedito di crescere serenamente e di creare un ottimo rapporto con suo padre. Valentina studia presso la Facoltà di Lettere all’Università Cattolica di ...

Valentina Vignali a cinque anni dall’intervento Chirurgico : «Così ho sconfitto il cancro - lottate insieme a me» (FOTO) : A cinque anni dall’intervento chirurgico, Valentina Vignali condivide su Instagram, dove ha 1.8 milioni di follower, una foto di quei giorni certo diversa da tutte quelle conosciute sino ad oggi dell’ex cestista e web influencer. Visualizza questo post su Instagram ~ 12 settembre 2013 No, questa non l’avevate mai vista. In realtà l’hanno vista in pochi, forse quasi nessuno. Ero uscita da ...

Valentina Allegri presenta il nuovo fidanzato al papà : ecco Chi è [NOME - FOTO - DETTAGLI] : 1/35 ...

Miss Italia 2018 – Chi è Valentina ColecChia? La numero 20 con un passato a Uomini e Donne [GALLERY] : Chi è Valentina Colecchia? La bellissima numero 20 di Miss Italia 2018, vecchia conoscenza di Uomini e Donne 21enne di Orta Nova, in provincia di Foggia, Valentina Colecchia è una delle 33 finaliste di Miss Italia 2018. Le fan più accanite del programma di canale 5 Uomini e Donne la ricorderanno come corteggiatrice di Mattia Marciano. La giovane reginetta di bellezza, Miss Sport, è attualmente fidanzata con Alex Adinolfi, anche lui vecchia ...

Luca Vezil - Chi è e cosa fa il fidanzato di Valentina Ferragni : Luca Vezil è il fidanzato di Valentina Ferragni, sorella minore di Chiara. Fisico scolpito, sorriso che conquista e una carriera da fashion blogger, Luca è stato uno dei protagonisti del matrimonio di Fedez e Chiara. Originario di Genova, è laureato in odontoiatria e ha quasi 700 mila follower su Instagram. Sui social posta foto che lo ritraggono nei suoi viaggi in giro per il mondo, fra abiti firmati e location da sogno che raccolgono migliaia ...

Valentina Dallari : “Io sono anoressica non per colpa di Andrea MelChiorre” : Dichiarazione importante quella di Valentina Dallari, che parla del suo problema In merito ai suoi disturbi alimentari, la Dallari ha confessato: “Psicologicamente sono cresciuta tanto e sono riuscita ad avere la consapevolezza necessaria per combattere la malattia. Attualmente sto frequentando 3 volte a settimana il Centro Diurno della Residenza, che serve per accompagnare il paziente alla fine del suo percorso a tornare alla vita. sono molto ...

Valentina Dallari su Andrea MelChiorre : ‘Non ho interesse nel perdonarlo’ : “Mi dispiace essere stata fraintesa. Non ho assolutamente incolpato lui dell’inizio della mia malattia. Ho detto che ha contribuito sicuramente, quando mi diede pubblicamente della cellulitica o quando nel privato mi diceva che mangiavo troppo […]”. Valentina Dallari fa marcia indietro, ma non troppo, circa le sue recenti dichiarazioni su Andrea Melchiorre, l’ex fidanzato conosciuto a Uomini e donne che era stato ...

VALENTINA E FRANCESCA FERRAGNI - SORELLE DI ChiARA/ Foto - cosa indosseranno al matrimonio? La scelta è... : VALENTINA e FRANCESCA FERRAGNI sono le SORELLE di CHIARA FERRAGNI. Influencer la prima, dentista la seconda, questa sera indosseranno un abito di Alberta Ferretti.

Valentina e Francesca Ferragni - sorelle di Chiara/ Damigelle per le nozze : ieri sera la dedica agli sposi : Valentina e Francesca Ferragni sono le sorelle di Chiara Ferragni. Influencer la prima, dentista la seconda, questa sera indosseranno un abito di Alberta Ferretti.

Uomini e donne - Valentina Dallari : "Io anoressica non per colpa di Andrea MelChiorre - ma non voglio perdonarlo" : Uscita da qualche giorno dalla clinica in cui è stata ricoverata per 8 mesi a causa di importanti disturbi alimentari, Valentina Dallari ha raccontato la sua rinascita ai colleghi di Fanpage. L'ex tronista di Uomini e donne ha risposto così quando la giornalista le ha chiesto come stesse ora:Diciamo molto meglio. Psicologicamente sono cresciuta tanto e sono riuscita ad avere la consapevolezza necessaria per combattere la malattia. ...

Valentina Dallari Chiarisce su Andrea MelChiorre : “Non lo perdono” : Andrea Melchiorre ha fatto ammalare Valentina Dallari? La verità Valentina Dallari ha alla fine chiarito le dichiarazioni fatte su Andrea Melchiorre attraverso un’intervista rilasciata a Fanpage. Le parole dette dall’ex tronista di Uomini e Donne a Valentina l’hanno veramente spinta nel terribile tunnel dell’anoressia? La Dallari ha specificato che le dispiaceva essere stata fraintesa: lei non voleva assolutamente ...