Chi è Elisabetta Ferracini | figlia di Mara Venier

Le Iene - è polemica sui social : anche Elisabetta FranChi contro il programma : Le Iene, il servizio sul Festiva di Yulin fa arrabbiare: pubblico indignato Un’ondata di critiche ha travolto ieri sera Le Iene. Al centro della polemica, nello specifico, il programma c’è finito per aver mandato in onda un servizio sul Festival dello Yulin. Il reportage che ha indignato i telespettatori è stato quello realizzato da Giulia […] L'articolo Le Iene, è polemica sui social: anche Elisabetta Franchi contro il ...

ELISABETTA CANALIS A VERISSIMO / Foto - il ricordo commosso di FranChino Tuzio e del papà scomparso : ELISABETTA CANALIS oggi pomeriggio sarà ospite a VERISSIMO per ripercorrere i suoi primi 40 anni: il successo, la maternità e la nuova avventura sul set de L'Isola di Pietro.(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 16:20:00 GMT)

Brian Perri - Chi è il marito di Elisabetta Canalis e papà di Skyler Eva / Chirurgo a Los Angeles : Brian Perri è il marito di Elisabetta Canalis. Nato a Los Angeles nel 1976, è oggi un Chirurgo specializzato in chirurgia ricostruttiva,oltre a occuparsi di ricerca e sviluppo di...(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 10:30:00 GMT)

Milano Fashion Week 2018 – ghd official hair partner della sfilata di Elisabetta FranChi [GALLERY] : ghd è official hair partner della sfilata Elisabetta Franchi SS 19 alla Milano Fashion Week E’ ghd, il marchio leader di tool per capelli, a firmare gli hairlook che hanno sfilato sabato 22 settembre al Fashion show di Elisabetta Franchi SS 19 nell’ambito dell’appuntamento autunnale con la Fashion Week milanese. Nel backstage, il team di hair stylist ghd ha preparato le modelle che hanno calcato la catwalk ispirata alla dimensione magica ...

Tutti pazzi per Elisabetta FranChi : è lei la vera regina della Milano Fashion Week [FOTO e VIDEO] : Uno show da favola: Elisabetta Franchi si è superata per celebrare i 20 anni del brand con la collezione primavera-estate 2019 alla Milano Fashion Week La Milano Fashion Week sta regalando spettacolo puro a Tutti gli appassionati di moda: musica, moda, party, sfilate e tantissimo altro nella capitale della moda per la presentazione delle collezioni primavera/estate 2019. Uno show favoloso, ieri, alla Scuola Militare Teuliè di Milano per la ...

Elisabetta Canalis cambia look : “Non cambiavo look dal 15/18”! Guarda il VIDEO insieme al suo parrucChiere Niky Epi : Elisabetta Canalis, velina per eccellenza del mondo dello spettacolo, 40 anni compiuti da poco e portati splendidamente, probabilmente sarebbe bella L'articolo Elisabetta Canalis cambia look: “Non cambiavo look dal 15/18”! Guarda il VIDEO insieme al suo parrucchiere Niky Epi proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

“Ma quale Taylor Mega…”. Flavio Briatore - la nuova fidanzata è un’altra ed è uguale a Elisabetta Gregoraci. Dove lavora e Chi è. Ci sono le foto : Partiamo da una certezza: a Flavio Briatore non mancano le donne. Nelle ultime settimane al manager italiano sono state associate diverse nuove fiamme. Lui, dopo aver chiuso la storia d’amore con l’ex velina di Striscia La Notizia, Elisabetta Gregoraci, sembrava aver trovato l’amore con la giovanissima Taylor Mega. L’influencer veneta, di quarantaquattro anni più giovane di lui, non ha mai smentito tutte le notizie di ...

La verità choc di suor Elisabetta : “Pacciani non è il mostro di Firenze - io so Chi è il killer” : Annamaria, ex suora e consigliera spirituale di Pietro Pacciani in carcere, è sicura della sua innocenza e spiega di essere a conoscenza del vero nome dell’assassino: "Me lo ha detto un detenuto che condivideva la cella del carcere con Pietro. Ma il nome non voglio farlo", ha detto al quotidiano La Nazione.Continua a leggere

“44 anni di differenza!”. Flavio Briatore dimentica Elisabetta Gregoraci. Chi è la sua nuova fidanzata. Biondissima e italiana - curve mozzafiato e fisico statuario. Dove si sono conosciuti : Negli ultimi tempi di Flavio Briatore si è parlato sempre con un’impronta gossippara, incentrata sulla cronaca rosa e sulle sue storie sentimentali. Dopo l’addio a Elisabetta Gregoraci, l’ex velina di Striscia La Notizia che gli ha dato il primogenito Nathan Falco, Flavio si è goduto la stagione estiva trovando una nuova fiamma. A fotografarlo insieme a una bella donna era stato, nei giorni scorsi, il settimanale Gente, che ...

#BattitiLive – Quinta ed ultima puntata del 30/08/2018 – Con Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci su Italia 1. – Chi ha vinto #MusicSummer2018? : Italia 1 raccoglie il testimone musicale da Canale 5 e dal suo Wind Summer Festival e, per tutto il mese di agosto, trasmetterà Battiti Live, l’evento musicale più importante realizzato da Radionorba e Telenorba, le due emittenti locali più conosciute del Sud Italia. Ancora una volta, alla guida della manifestazione ci saranno Alan Palmieri, conduttore dal 2003, ed Elisabetta Gregoraci. Questa sera, alle 21:20, andrà in onda la Quinta ed ...

“Paparazzata con lui!”. Elisabetta Gregoraci infiamma il gossip. Chi c’è adesso nel cuore della showgirl : “Si fa presto a cantare che il tempo sistema le cose, si fa un po’ meno presto a convincersi che sia così…”, cantava Ligabue. E adesso pare davvero che il tempo le cose le abbia sistemate per Elisabetta Gregoraci. La bellissima showgirl italiana è volata infatti a New York, volando anche lontano dal suo passato. Pare infatti che Flavio Briatore sia ormai un ricordo. All’orizzonte c’è Francesco, il suo nuovo ...

Elisabetta Gregoraci - Flavio Briatore è ormai un ricordo : beccata senza dubbi - Chi è il suo nuovo uomo : In esclusiva su Chi, in edicola da mercoledì 22 agosto, le foto della vacanza d'amore a New York di Elisabetta Gregoraci con il nuovo compagno, Francesco Bettuzzi. A 8 mesi dalla separazione ufficiale ...

Elisabetta Gregoraci - l'estate della rivoluzione : Chi è il nuovo compagno Francesco : A 8 mesi dalla separazione consensuale da Flavio Briatore, la showgirl di origine calabrese vola a New York con...