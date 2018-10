Che dine ha fatto Francesco Flachi? Otto anni alla Sampdoria | fa parte delle Glorie Viola

Udine - direttore banca trasferì un milione da conti dei ricchi a quelli dei poveri : “Ribellione al sistema Che li abbandona” : Rubava ai conti correnti dei ricchi, per dare a quelli dei poveri. Perché il “sistema”, lo chiama così, “abbandona i pensionati e i giovani”. È la storia di Gilberto Baschiera, ex direttore della filiale del Credito Cooperativo di Carnia e Gemonese a Forni di Sopra, piccolissima località montana sulle Dolomiti del Friuli. In sette anni, il funzionario “Robin Hood” ha fatto sparire un milione di euro dai ...

L’ex Chelsea Mutu perde il ricorso contro la maxi multa dei londinesi : L’ex calciatore rumeno Adrian Mutu ha perso la causa intentata contro il Tribunale arbitrale sportivo per una multa di 17 milioni inflittagli dal Chelsea per essere risultato positivo all’anti-doping. Mutu aveva presentato ricorso alla Corte di Strasburgo affermando che il Tribunale sportivo, e in particolare due dei suoi membri, non erano stati imparziali. Secondo il calciatore inoltre la multa, a causa del suo ammontare, ...

Perché si fa propaganda contro i vaccini sulla rivista dell'Ordine dei biologi? : Il Giornale dei biologi si è trasformato in un mensile di propaganda contro i vaccini, che abbraccia e sostiene le tesi più antiscientifiche in circolazione

Perché si fa propaganda contro i vaccini sulla rivista dell’Ordine dei biologi? : (Foto: Chris Livingston/Getty Images) Chi è debole di cuore (e ha a cuore la scienza) dovrebbe astenersi dal leggere il numero di settembre del Giornale dei biologi, ossia l’emanazione editoriale mensile dell’Ordine nazionale Onb. Il titolo in copertina (vaccini – non basta l’efficacia, ci vuole anche la sicurezza) è solo l’esordio di una sostanziale propaganda contro le pratiche vaccinali, in aperta antitesi contro ...

F1 - Wolff respinge le accuse : “team order? Nessuna similitudine con Austria 2002 - anChe la Ferrari a Monza…” : Il team principal della Mercedes è tornato sull’argomento team order, sottolineando come la situazione vista in Russia sia diversa da quella di Austria 2002 La decisione della Mercedes di consegnare la vittoria del Gp di Sochi a Lewis Hamilton ha fatto discutere, soprattutto per il comportamento avuto nei confronti di Valtteri Bottas, nuovamente sacrificato pur se non ce ne fosse molto bisogno. Lapresse La Ferrari sembra in piena ...

Riccione - nel distributore automatico rosari e libretti di preghiere anziché merendine : Riccione, 1 ottobre 2018 - In un distributore automatico , rosari e libretti delle preghiere, come pure medagliette, magneti con immagini sacre, quadretti e perfino il presepe artistico della chiesa, ...

Mourinho esonerato dal ManChester United?/ Ultime notizie - Zinedine Zidane possibile sostituto : Mourinho esonerato dal Manchester United? Ultime notizie, Zinedine Zidane possibile sostituto: secondo Rio Ferdinand è "Pogba il portavoce della squadra contro lo Special One"(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 12:38:00 GMT)

Udinese-Lazio 1-2 - le pagelle : Che gol Correa! Bene Acerbi - male Wallace : La Lazio vince 2 a 1 contro l'Udinese nel match della 6giornata di Serie A . La sfida dalla Dacia Arena è molto tattica, bloccata e con poche occasioni nella prima parte. La prima grande emozione ...

La Lazio vince anChe a Udine - quinta vittoria consecutiva : La Lazio vince anche a Udine, quinta vittoria consecutiva – Ritmi blandi, qualche erroruccio, qualche ingenuità, molti titolari in panchina, inevitabile scelta di Inzaghi costretto a far giocare la Lazio due volte a settimana. Che tortura, le partite infrasettimanali! E alle 19, quando gli uomini di buona volontà stanno ancora al lavoro! Al 18’ la prima emozione. Wallace poco fuori l’area stende Lasagna – le lasagne, del resto, vanno ...

La Lazio torna con 3 punti da Udine - ma Che fatica alla Dacia Arena! : Lazio vittoriosa alla Dacia Arena di Udine contro la coriacea squadra di Velazquez, Inzaghi trema nel finale dopo un’ora di buonissimo calcio La Lazio cincischia ad Udine, domina per un’ora, poi sottovaluta il rientro dell’Udinese, soffre sino all’ultimo ma porta a casa tre punti importantissimi. Simone Inzaghi è parso davvero contrariato per quanto visto nel finale di gara alla Dacia Arena, una squadra con le ...

Udinese-Lazio - Che magia di Correa : primo gol in campionato… e Che gol! [VIDEO] : Udinese-Lazio, una magia di Correa chiude di fatto l’incontro della Dacia Arena di Udine, un gol da favola per il laziale Udinese-Lazio è sul punteggio di 0-2 in favore degli ospiti. Dopo la rete d’apertura di Acerbi su sviluppo di un corner, ci ha pensato Correa a chiudere la gara al minuto 66. Una magia dell’ex Siviglia, il quale ha saltato un uomo con facilità irrisoria prima di superare anche Scuffet col suo destro ...

Tutte le volte Che in 70 anni la politica ha tentato di abolire l'Ordine dei giornalisti : Il Movimento 5 stelle non è il primo partito a proporre l’abolizione dell’Ordine dei giornalisti (Odg). Quella che si sta consumando in queste ore è solo l’ultima di una serie di battaglie che vanno avanti da più di 65 anni, ovvero già da prima che l’ordine stesso esistesse. Molti anni prima che l’abolizione dell’ordine arrivasse sui tavoli del governo Conte, come ha annunciato il ...

