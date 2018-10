Champions League | Guardiola elogia il Milan

Video/ Venezia Paok (69-59) : highlights della partita (Basket Champions league) : Video Venezia Paok (risultato finale 69-59): highlights della partita di basket, valida nel primo turno della Champions league. Primi punti per gli orogranata.(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 09:34:00 GMT)

Champions League - Watt esalta Venezia. PAOK battuto : ROMA - L'Umana Reyer Venezia bissa il succcesso ottenuto in campionato con Torino sconfiggendo 69-59 il PAOK Salonicco nel primo match della stagione regolare della Champions League. In grande ...

Basket - Champions League 2018-2019 : esordio vincente per la Reyer Venezia - battuto il PAOK con 25 punti di Mitchell Watt : esordio vincente per l’Umana Reyer Venezia nella Basketball Champions League 2018-2019. La squadra allenata da Walter De Raffaele ha superato il PAOK Salonicco col punteggio di 69-59 in una partita sulla cui bellezza si può facilmente dialogare; dove non è ammesso dialogo è nel riconoscimento della prestazione di Mitchell Watt, mattatore della serata con 25 punti e un notevole 13/14 dalla lunetta (statistica con la quale, peraltro, gli ...

Champions League - Cole ferma Novgorod : ROMA - Buona la prima anche in Champions League per la Sidigas Avellino che in trasferta piega 100-93 i russi del Nizhny Novgorod dopo due tempi supplementari. Ancora una volta il giocatore decisivo ...

Basket - Champions League 2018-2019 : incredibile vittoria di Avellino in Russia! Nizhny battuto dopo due supplementari : Super esordio nella prima giornata della Champions League 2018-2019 per Avellino. La Sidigas espugna il campo del Nizhny Novgorod per 100-93 dopo due tempi supplementari. È la grande notte di Norris Cole, che alla prima in Europa con la maglia degli irpini firma 34 punti. Molto bene anche Caleb Green (19) e Keifer Sykes (14). Ai russi non sono bastati i 25 punti di Kendrick Perry. È stata una partita pazzesca, con una serie di allunghi e rimonte ...

Champions League al via oggi : ROMA - Dopo FIBA Europe Cup ed Eurocup, oggi tocca alla Champions League prendere il via. I colori italiani nella terza edizione della principale competizione per club organizzata dalla Federazione ...

Basket - Champions League 2018-2019 : comincia l’avventura di Avellino - Venezia e Virtus Bologna : Dopo che la fine di settembre ha visto svolgersi i tre turni di qualificazione (non superati da Cantù), per la Basketball Champions League 2018-19 è tempo di scaldare i motori, perché inizia la stagione regolare. Quattro gironi da otto squadre, 14 partite di stagione regolare, tre italiane in lotta per poter passare questa prima fase della competizione nata nel 2016-17 e il cui trofeo è detenuto dall’AEK Atene. Andiamo a vedere cosa offre ...

Basket - Champions League 2018-2019 : tante squadre a caccia del titolo. Le italiane vogliono essere protagoniste : Il Basket europeo entra nel vivo e questa settimana, oltre all’Eurolega, comincia anche la Basketball Champions League, la coppa creata da FIBA Europe e arrivata alla sua terza edizione. Una competizione lunga, difficile da vincere e che presenta tante ottime squadre, alcune delle quali detentrici del titolo nazionale. Tre delle quattro formazioni arrivate lo scorso anno alla Final Four sono ancora presenti anche in questa edizione. I ...