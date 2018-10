Caudo | continua nostra battaglia verso Tmb Salario

romadailynews

(Di giovedì 4 ottobre 2018) Roma – “Apprendiamo dai mezzi di comunicazione la volonta’ di Ama e dell’amministrazione Raggi di avviare un ‘progetto’ di monitoraggio dell’area e delle emissioni odorigene del Tmb di via Salaria. Come Municipio e giunta municipale parteciperemo e daremo tutto il nostro sostegno alla rilevazione, anche mettendo a disposizione i dati raccolti con i cittadini da luglio a oggi nell’ambito delle attivita’ promosse dall’Osservatorio municipale. Mentre salutiamo la decisione di Ama, che giunge a poche ore della manifestazione al Tmb convocata per sabato, chiediamo trasparenza e accessibilita’ alla metodologia e ai contenuti del monitoraggio”. “Facciamo presente che i cittadini non accetteranno nessun tentativo di dilazionare la chiusura dell’impianto, fissata nel 2019, e chiediamo un cronoprogramma chiaro ...