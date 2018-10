Casting Film | Lo Spietato

Si aprono ad Africo i Casting del nuovo film di Mimmo Calopresti : Il nuovo obiettivo di Calopresti è ben chiaro, vuole trasformare Africo Vecchio nella capitale del Mondo per Arte e Cultura. Scrive Gioacchino Criaco dalla sua pagina Facebook : "Ad Africo per un ...

Nanni Moretti gira un nuovo film : partono i Casting : A tre anni di distanza dall'uscita di 'Mia Madre', Nanni Moretti sarebbe pronto a tornare al cinema con un nuovo film. L'indizio arriva dai social, dove ha iniziato a circolare la foto di un volantino ...

Casting per la serie TV 'Sara e Marti' e un nuovo film : In questo articolo vogliamo presentare l'opportunità di prendere parte ai Casting per attori e attrici per i nuovi episodi della serie televisiva in onda su Disney Channel dal titolo Sara e Marti #Lanostrastoria, ma anche delle selezioni in corso per attrici per il film Underwater, le cui riprese avverranno in Friuli Venezia Giulia. Selezioni per la serie "Sara e Marti #Lanostrastoria" Per la realizzazione della serie televisiva dal titolo Sara ...

Casting per il programma 'Vieni da me' su RAI Uno e per un nuovo film : In questo articolo presentiamo l'opportunità di partecipare ai Casting per il programma dal titolo Vieni da me, condotto da Caterina Balivo e che andrà in onda su RAI Uno, e a quelli per la ricerca di attori e attrici per un film prodotto da RLP film Productions e che verrà girato tra Bologna e Modena. Selezioni per il programma Vieni da me Selezioni in corso per il programma dal titolo Vieni da me, che andrà in onda su RAI Uno a partire dal 10 ...

Casting per un nuovo film e uno shooting fotografico : In questo articolo vogliamo proporre l'interessante possibilità di prendere parte innanzitutto alle selezioni di Trentino Casting per la ricerca di una ragazza (una mountain biker) come controfigura di un giovanissimo attore in un film le cui riprese verranno effettuate in Trentino Alto Adige. Presentiamo poi l'opportunità di partecipare ai Casting per la ricerca di ragazzi e ragazze per uno shooting fotografico da realizzarsi in Toscana per un ...