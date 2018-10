Castiglione | sgombero Ostia sinonimo di messa in moto sistema pulito

romadailynews

(Di giovedì 4 ottobre 2018) Roma – “Il recupero dell’alloggio popolare occupato ada Vincenzo Spada e’ un altro tassello fondamentale del lavoro che come Amministrazione stiamo coraggiosamente portando avanti. Ringrazio il personale comunale e gli agenti intervenuti per aver condotto a compimento l’operazione”. Lo scrive in un post su facebook l’assessore alle Politiche abitative, Rosalba. “Le case popolari- aggiunge- sono una risorsa preziosa: il loro scopo e’ quello di sostenere le famiglie in difficolta’ che hanno diritto. Tuttavia, decenni di mala gestio e incuria hanno contribuito a creare all’interno di questo importante patrimonio immobiliare un habitat naturale per il proliferare di sistemi criminali, violenze, soprusi e ingiustizie. Farlo tornare alla legalita’ e alla trasparenza e’ un presupposto basilare per ...