Capcom annuncia il film in live action di Mega Man

Capcom annuncia PHOENIX WRIGHT : ACE ATTORNEY TRILOGY : In occasione del Tokyo Game Show 2018, Capcom ha ufficialmente annunciato PHOENIX WRIGHT: Ace ATTORNEY TRILOGY, portando il celebre titolo per la prima volta anche su PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch nel 2019. PHOENIX WRIGHT ACE ATTORNEY: La Trilogia su PC e Console nel 2019 Nata su console Nintendo come Gameboy, Wii e DS, la serie completa del degno rivale del Professor Layton, approderà su tutte le piattaforme attuali a partire ...