Hai un neo che prude e stai in ansia? Ecco quando è sintomo di Cancro : Hai notato di avere un neo che prude e sei preoccupato perché pensi possa trattarsi di cancro? Ecco tutto quello che devi sapere. Innanzitutto ti sconsigliamo di fare auto-diagnosi o suggestionarti leggendo troppi “sintomi” in rete: sarà il medico che dovrà dirti di cosa si tratta e come intervenire. Detto questo, capiamo perché un neo può dare prurito. Se il prurito del neo non è accompagnato da altri sintomi preoccupanti, nella maggior ...

L’Australia potrebbe presto eliminare il Cancro al collo dell’utero - grazie ai vaccini : La campagna vaccinale avviata 10 anni fa contro il papilloma virus sta portando ottimi risultati nella prevenzione The post L’Australia potrebbe presto eliminare il cancro al collo dell’utero, grazie ai vaccini appeared first on Il Post.

Monza : Cancro Primo Aiuto per il Day hospital oncologico del San Gerardo : Spazi più fruibili e un ambiente più accogliente per i pazienti. Al Day hospital oncologico dell'ospedale San Gerardo di Monza è stata ultimata una serie di interventi migliorativi grazie a Cancro ...

Cancro al seno - ecco i tre alimenti più pericolosi : cosa evitare a tavola : Il rischio di Cancro al seno è correlato alla nostra nutrizione. Tra i cibi più pericolosi ci sono le salsicce, il salame e la pancetta. Nel 2018 - rivela l'Associazione Italiana Oncologia Medica (Aiom) - in Italia sono stati stimati 52.800 nuovi casi in crescita rispetto ai 51.000 dell'anno prima.

Tumori : chi ha il diabete ha un rischio maggiore di sviluppare vari tipi di Cancro : Ricercatori del Registro nazionale diabete svedese hanno analizzato le informazioni relative a 457.473 pazienti, conducendo uno studio osservazionale che ha comparato persone con diabete di tipo 2 con oltre 2 milioni di soggetti sani per un periodo di 7 anni: i risultati, presentati in occasione del Congresso dell’Associazione europea per lo studio del diabete, hanno mostrato il legame della patologia con il rischio di sviluppare vari tipi ...

Attenzione agli “alimenti a rischio” : nuovo studio conferma il legame con il Cancro al seno : Una revisione di letteratura scientifica – i cui risultati sono stati pubblicati sull’International Journal of Cancer – ha esaminato 15 precedenti studi, giungendo alla stessa conclusione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità: mangiare regolarmente carni lavorate può aumentare il rischio di cancro al seno. Secondo i dati aggiornati dell’Associazione Italiana Oncologia Medica, il tumore della mammella è il più ...

Napoli - bullismo su una studentessa malata di Cancro : ragazza minorenne in ospedale : Una triste storia di bullismo arriva dalla provincia di Napoli, più precisamente dal comune di Sant'Anastasia, che si trova all'interno dell'area metropolitana partenopea. Alessia, nome di fantasia, è purtroppo malata di cancro e sarebbe stata vittima di un grave episodio di bullismo da parte di una sua compagna di classe. La ragazza frequenta l'istituto superiore Luca Pacioli ed è finita in ospedale, precisamente all'ospedale del Mare di ...

Vaccini causano malattie autoimmuni e Cancro. Lo studio scientifico della Dottoressa Theresa Deisher : Certo è che se la scienza con la S maiuscola cerca alternative all'alluminio come agente adiuvante qualche problema ci sarà. Anche se poco cambierà nel caso di soluzione del problema, dato che l'...

'È solo febbre da fieno' - medici sbagliano diagnosi : 30enne inglese muore di Cancro : Aaron Winstanley, di Barton nel Lincolnshire, è deceduto in to ad una rara forma di tumore. Ma nella sua malattia c'è una forte responsabilita' del personale sanitario che lo ha avuto in cura. I medici, infatti, hanno sbagliato la diagnosi: a lungo il 30enne era convinto di avere qualche strano male, ma i medici gli hanno comunicato che, secondo il loro parere, i suoi patemi derivavano da una 'risolvibile' febbre da fieno. Sono trascorsi diversi ...

