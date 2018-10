Cambi | l' euro scende a 1 | 14 sul dollaro

Il governo Cambia le stime del Def : in calo nel 2020 e 2021. 20 miliardi di euro per le misure inserite nella manovra : Annunciato un fondo unico per le misure che Lega e Movimento 5 stelle hanno confermato essere la riforma della legge Fornero, Flat tax e Reddito di cittadinanza -

La visione e i progetti da 700 milioni di euro. «Così Cambia Torino» : Dal recupero di strada del Portone e via Bologna, fino alla creazione di un Museo della Scienza e della Tecnica a Palazzo del Lavoro, passando per il "salvataggio" di Scalo Vanchiglia e Basse di Stura, i progetti dell'assessore all'Urbanistica e vicesindaco Montanari «cubano» circa 700 ...

Italia - Varoufakis : 'errori come con Renzi - non è così che si Cambia l'Europa' : Servirà a rivitalizzare l'economia Italiana? 'No, non credo sarà sufficiente a rivitalizzare l'economia Italiana. Per farlo servirebbe un cambiamento più radicale a livello di Eurozona, compreso un ...

Andamento Cambio Euro/Dollaro USA del 3/10/2018 - ore 15.40 : Il Cross-rate Euro contro Dollaro prosegue gli scambi sui livelli precedenti, replicando esattamente il comportamento dell' Euro contro la divisa nipponica . Il cambio Euro/Dollaro USA , che ha ...

Foresta contro carbone : la battaglia europea per i Cambiamenti climatici : A circa cinquanta chilometri da Colonia sorge una Foresta millenaria, la Foresta di Hambach. Con i suoi 12.000 anni è una delle foreste più antiche e ricche di biodiversità d'Europa ma RWE, la più ...

'L'Italia continua a comportarsi da bimbo viziato - non è così che si Cambia l'Europa' : Secondo molti esperti di politica, in Italia e in Europa, il Movimento 5 stelle è un po' la nuova area di riferimento di chi vota a sinistra in Italia. Lei è d'accordo con quest'analisi? 'I 5 stelle ...

Europa League - la Lazio Cambia pelle : sarà turnover : Hanno recuperato Radu e Luis Alberto. Entrambi sono tornati ad allenarsi con il gruppo di Inzaghi. Ma sia il romeno, reduce da una contrattura, sia lo spagnolo, fermo lunedì per affaticamento, non ...

Netflix - il Parlamento europeo approva la riforma : cosa Cambia : Novità per Netflix e per tutte le piattaforme video per via delle misure approvate dal Parlamento europeo oggi in aula a Strasburgo: la modifica alla legislazione sugli audiovisivi è passata con 452 ...

Juventus - Agnelli : “Vogliamo restare tra le big d’Europa. Il modello Juve non Cambierà” : Dopo l’addio di Marotta alla Juventus annunciato al termine dei 90 minuti dello Stadium contro il Napoli, per i bianconeri inizierà inevitabilmente un nuovo percorso. Il presidente Andrea Agnelli ha annunciato in Lega Calcio quel che sarà il nuovo CDA della società. Non ci saranno grandi cambiamenti, ma una ventata di novità. “Paratici sarà responsabile […] L'articolo Juventus, Agnelli: “Vogliamo restare tra le big ...

Def - Tria : “il giudizio Ue sul 2 - 4% Cambierà”. Oggi primo test in Europa : Dopo l’approvazione del Def con la decisione di sforare il rapporto deficit-Pil e portarlo al 2,4%,, le voci di dimissioni e il richiamo alla Costituzione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il ministro dell’economia Giovanni Tria, è volato in Lussemburgo all’Eurogruppo, al primo test europeo sul Def, e quindi sulla manovra 2019. La riunione di Oggi sarà il primo faccia a faccia fra il ministro dell’Economia Giovanni Tria e ...

La Macedonia dice no all’Europa : fallisce il referendum per Cambiare il nome del Paese : In Macedonia è probabilmente fallito il referendum sull’accordo con la Grecia per il nuovo nome del Paese ex jugoslavo. Alle 19.00 (stessa ora italiana) si sono chiusi i seggi, con l’affluenza che alle 18.30 - secondo la commissione elettorale - era del 34,09%, ben al di sotto del 50% più uno previsto dalla legge per dare validità alla consultazion...