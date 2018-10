Calo per il settore beni di consumo italiano | -1 | 31% | | netto calo registrato da Pirelli

Nota al Def - spread in lieve Calo e Piazza Affari negativa. Attesa per l’invio del documento alle Camere : spread in lieve calo e Borsa debole nel giorno in cui la Nota di aggiornamento al Def dovrebbe finalmente essere inviata al Parlamento a una settimana dal varo ufficiale in consiglio dei ministri e dopo un lungo lavoro di riscrittura. Nella conferenza stampa di mercoledì sera il governo si è limitato a confermare che il deficit/pil salirà al 2,4% nel 2019 per poi calare progressivamente ma non ha comunicato l’atteso dato sulla crescita ...

Il governo cambia le stime del Def : in Calo nel 2020 e 2021. 20 miliardi di euro per le misure inserite nella manovra : Annunciato un fondo unico per le misure che Lega e Movimento 5 stelle hanno confermato essere la riforma della legge Fornero, Flat tax e Reddito di cittadinanza -

Tokyo - la Borsa chiude in Calo : l'indice Nikkei perde lo 0 - 56% : La Borsa di Tokyo azzera i guadagni di inizio seduta e conclude le contrattazioni in calo, con gli investitori che fanno scattare le prese di profitto dopo i recenti rialzi dell'indice, non lontano ...

Borsa di Tokyio in Calo - Nikkei perde 0 - 56% : Borsa di Tokyio in calo, Nikkei perde 0,56% – La Borsa di Tokyo anche oggi è in ribasso. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, cominciata in territorio positivo, ha registrato 23.975,62 punti, con una perdita di 135,34 punti, pari allo 0,56 per cento. In apertura l’indice ha registrato 24.242,06 punti, salendo subito dopo fino a 24.247,82 punti, il livello più alto della giornata, e scendendo dopo la ...

Apertura dello spread in Calo - dopo la fiammata di ieri : Si apre in netto calo per lo spread BTp/Bund la giornata di oggi, dopo il balzo di ieri, e la conferma che il governo vuole aumentare il deficit al 2,4%. Con un’Apertura, però, dopo la notte di clausura per discutere del Def: lo spread beneficia delle indiscrezioni su una possibile Apertura del governo, dopo i rilievi della Ue sulla manovra, che d...

Borse - apertura in forte rialzo Spread in netto Calo a 284 punti : Borsa, apertura fortemente positiva: +1,4% Ftse Mib in avvio con banche in rialzo. Lo Spread è in netto calo ed è sceso a 284 punti. Rendimento decennale al 3,3% Segui su affaritaliani.it

Piazza Affari : Calo per doBank : Retrocede il Gruppo specializzato nei servizi per la gestione dei crediti problematici , con un ribasso dell'1,93%. L'andamento di doBank nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap , rileva una ...

Calo per il settore servizi per la finanza - -1 - 37% - : Calo per il comparto dei servizi finanziari in Italia che segue la scia dell'andamento in frazionale diminuzione dell' EURO STOXX Financial Services . Il FTSE Italia Financial Services scivola a quota ...

Ilary Blasi delude : Calo d’ascolti per il Grande Fratello Vip : Grande Fratello Vip delude: crollo d’ascolti per Ilary Blasi Lunedì 1 ottobre è andata in onda su Canale 5 la seconda puntata della terza stagione del Grande Fratello Vip condotta da Ilary Blasi e con la partecipazione di Alfonso Signorini. Dopo il debutto con il 20% di share, Grande Fratello Vip è calato al 18,99% contro La Vita Promessa che ha totalizzato il 26,18% di share. Sono stati 3.200.000 telespettatori a vedere la seconda puntata ...

Piazza Affari : Calo per De'Longhi : Composto ribasso per la big degli elettrodomestici , in flessione dell'1,90% sui valori precedenti. Il movimento di De'Longhi , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE Italia ...

Un Posto al Sole : anticipazioni 1 – 5 ottobre 2018. Ascolti in Calo per la storica soap di Rai3 : Patrizio Rispo Nuova settimana in compagnia di Un Posto al Sole. La soap napoletana, complice la forte concorrenza di ben tre game show (Rai1, Tv8, Nove), di due talk show (Rete4 e La7), dell’immarcescibile Striscia la Notizia (Canale5) e del Tg2 (Rai2), in questo inizio di stagione ha visto assottigliare leggermente la propria platea. A seguire le vicende degli inquilini di Palazzo Palladini sono, infatti, ogni sera una media di circa ...

Manovra : l’Italia supera il primo“test”! Spread in Calo - e Borsa migliore in Europa : Manovra: l’Italia supera il primo“test”! Spread in calo, e Borsa migliore in Europa Un rialzo a 272 punti e poi una retromarcia a 261 per lo Spread tra Bund tedeschi e Btp italiani. Un calo in apertura e poi un rimbalzo fino al più 1 per cento a Piazza Affari. Se alla riapertura dei mercati qualcuno si aspettava una bufera, di sicuro non è questo il giorno. Il mondo finanziario internazionale, dopo il nervosismo di venerdì, sembra come minimo in ...