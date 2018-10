Calendario Europa League | le date e gli orari del prossimo turno 25 ottobre Su che

Europa League - Calendario e orari della seconda giornata : ... Diretta Gol Redi, Malmö-Besiktas , Diretta Gol Bagnulo, Ore 23.00 PostPartita Europa League Sky Sport Uno- MIX " Canale 251 e 252 Ore 00.00 Terzo Tempo Sky Sport Uno " MIX " Canale ...

Europa League – Milan e Lazio possono sognare : il Calendario completo dei gironi delle italiane : Milan e Lazio possibili protagoniste in Europa League: ecco il calendario ufficiale delle partite delle due italiane nei rispettivi gironi Dopo la sosta per la Nations League, è tempo di pensare alla ripresa del campionato e agli imminenti appuntamenti con le coppe europee. Dopo la debacle dell’Atalanta, Milan e Lazio sono le uniche italiane presenti nella fase a gironi. Due squadre comunque attrezzate e competitive per far bene, e perchè ...

Calendario Milan in Europa League : date e orari partite dei rossoneri : Dopo il sorteggio di Europa League, il Milan ha potuto finalmente conoscere le avversarie che andrà ad affrontare nel corso della fase a gironi. Si tratta di Olympiakos, Real Betis e Dudelange, prima squadra del Lussemburgo ad essersi qualificata in una competizione europea. Un girone certamente abbordabile per la compagine di Gattuso, che comunque non dovrà commettere l’errore di sottovalutare i propri rivali. Di seguito, tutte le date e ...

Europa League 2018-2019 - il Calendario e le date delle partite della Lazio. Orari e programma. Si comincia con l’Apollon Limassol : Girone di ferro per la Lazio nell’Europa League 2018-2019. L’urna di Montecarlo non ha portato fortuna ai biancocelesti, che dovranno affrontare due avversarie molto difficili: i francesi dell’Olympique Marsiglia, finalisti della passata edizione, e i tedeschi dell’Eintracht Francoforte, vincitori dell’ultima Coppa di Germania. Infine ci saranno i ciprioti dell’Apollon Limassol, con cui la Lazio esordierà in casa il 20 settembre. Di seguito il ...

Europa League 2018-2019 - il Calendario e le date delle partite del Milan. Orari e programma. Si comincia in trasferta con il Dudelange : Il sorteggio della fase a gironi dell’Europa League 2018-2019 sorride al Milan. I rossoneri, posizionati nella seconda fascia, sono infatti riusciti ad evitare una big, pescando i grechi dell’Olympiacos. L’insidia maggiore arriva invece dalla terza con gli spagnoli del Betis Siviglia, squadra di ottima qualità e che ha fatto un buon mercato. Infine il girone sarà completato dal Dudelange, la prima squadra lussemburghese della storia a ...