Calciomercato Juventus : Rabiot al Real Madrid avvicinerebbe Pogba (RUMORS) : La fonte è sicuramente attendibile: il 'Mundo Deportivo' ha di recente lanciato l'indiscrezione secondo la quale, in caso di partenza dal Manchester United, il centrocampista francese Paul Pogba dovrebbe trasferirsi alla Juventus. La notizia bomba lanciata dal quotidiano spagnolo è l'ennesima conferma di come il giocatore vorrebbe ritornare alla società che lo ha lanciato come protagonista nel calcio internazionale e non sarebbe quindi ...

Calciomercato Inter - arriva Marotta? Ecco i possibili colpi - due dalla Juventus [FOTO] : 1/6 AFP/LaPresse ...

Calciomercato Genoa - l’innesto a sorpresa e la contropartita della Juventus per Piatek : così può cambiare l’11 [FOTO] : 1/15 Foto LaPresse ...

Calciomercato Juventus - assalto a Piatek per gennaio (RUMORS) : La Juventus è molto attiva sul mercato, anche se mancano tre mesi esatti alla riapertura della sessione invernale. La dirigenza bianconera vorrebbe mettere a segno un importante colpo in attacco; nei giorni scorsi si è parlato del possibile ritorno di Alvaro Morata. L'attaccante spagnolo che ora milita nelle fila del Chelsea di Maurizio Sarri, è rimasto molto legato all'ambiente bianconero e tornerebbe volentieri in Italia dove ha lasciato ...

Il Calciomercato oggi – Juventus e Roma pensano al colpaccio! : Il calciomercato oggi – La finestra di gennaio di calciomercato è ancora lontana ma i club del campionato di Serie A provano ad anticipare i tempi, in particolar modo Juventus e Roma. Secondo indiscrezioni proveniente dall’Inghilterra Benjamin Mendy, obiettivo della Juventus, sarebbe ai ferri corti con Guardiola, i bianconeri quindi preparano l’assalto. Si muove anche la Roma, il grande obiettivo è Lucas Vazquez, il ...

Il Calciomercato oggi – Juventus-Torino - si profila un derby in famiglia : Il calciomercato oggi – Il calciomercato è già caldo, anche per il futuro. La Juventus ha iniziato in modo positivo la stagione almeno dal punto di vista dei risultati, un protagonista è stato il difensore Leonardo Bonucci, tornato su ottimi livelli dopo l’esperienza poco positiva con la maglia del Milan. Nel frattempo derby in famiglia, il piccolo Lorenzo infatti sta giocando nelle giovanili del Torino, il padre lo accompagna ...

Il Calciomercato oggi – Juventus - ecco il colpo ‘alla Cristiano Ronaldo’ [NOME e DETTAGLI] : Il calciomercato oggi – La Juventus si prepara per la gara di Champions League contro il Valencia, la squadra di Massimiliano Allegri ha il dovere di iniziare la competizione con una vittoria per avvicinarsi sempre di più alla qualificazione. Nel frattempo a tenere banco è sempre il mercato, in particolar modo nelle ultime ore dichiarazioni importanti da parte di Agnelli che ha rivelato che la società è alla ricerca di un nuovo ...

Calciomercato Juventus - la bomba : ecco mister 100 milioni - la ‘richiesta’ di Cristiano Ronaldo : 1/9 AFP/LaPresse ...

Calciomercato Juventus - Milinkovic-Savic : accordo con la Lazio : Stando a quanto scrive oggi il 'Corriere dello Sport', per il momento non sono previste clausole di rescissione. Il giocatore, col nuovo contratto, arriverà a sfiorare la quota di 3 milioni di euro d'...

Il Calciomercato oggi – Il nuovo colpaccio della Juventus - scatenato Agnelli : Il calciomercato oggi – La Juventus è reduce dal successo in Serie A contro il Sassuolo, la squadra di Massimiliano Allegri guida la classifica del massimo torneo italiano ed adesso si prepara per scendere in campo in Champions League. Nel frattempo arrivano importanti dichiarazioni di calciomercato da parte di Agnelli in un’intervista concessa al ‘Financial Times’: “dobbiamo essere in grado di comprare il prossimo Cristiano Ronaldo, ...

Calciomercato Juventus - la via di Agnelli : ... le due finali di Champions raggiunte negli ultimi quattro anni, per esempio, hanno permesso al club di incassare per i diritti tv di più rispetto al Manchester United, il club più ricco al mondo per ...

Calciomercato Juventus - Agnelli annuncia un nuovo colpaccio [DETTAGLI] : Calciomercato Juventus – La Juventus è reduce dal successo in Serie A contro il Sassuolo, la squadra di Massimiliano Allegri guida la classifica del massimo torneo italiano ed adesso si prepara per scendere in campo in Champions League. Nel frattempo arrivano importanti dichiarazioni di Calciomercato da parte di Agnelli in un’intervista concessa al ‘Financial Times’: “dobbiamo essere in grado di comprare il ...

Il Calciomercato oggi : mossa pazzesca della Juventus - i bianconeri pagano la clausola : Il calciomercato oggi – E’ iniziata la quarta giornata del campionato di Serie A, un turno che promette spettacolo ed emozioni. Ma a tenere banco sono anche le notizie di calciomercato, importanti indicazioni per quanto riguarda la Juventus. Nelle ultime ore è arrivata la notizia del rinnovo di Milinkovic-Savic con la Lazio, rinnovo fino al 2023: un anno in più di durata, 3 milioni più bonus l’ingaggio, la novità che ribalta le ...

Boom Boom Calciomercato - la Juventus paga la clausola : colpaccio da 105 milioni! [NOME - FOTO e DETTAGLI] : 1/11 FOTO Paola Garbuio/LaPresse ...