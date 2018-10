Calcio donne | slitta assemblea elettiva

Juventus - Emre Can : “Cristiano Ronaldo espulso per la tirata di capelli? Non siamo donne - giochiamo a Calcio”. Poi si scusa : “Ho appena saputo che Cristiano è stato espulso per la tirata di capelli. Non siamo donne, giochiamo a calcio“. Così Emre Can, centrocampista tedesco della Juventus, ha commentato l’espulsione del compagno di squadra Cristiano Ronaldo nel dopopartita di Valencia-Juventus, primo impegno dei bianconeri in Champions League. E in seguito alle polemiche per la frase, ritenuta offensiva nei confronti delle donne, il giocatore si è ...

Juventus - Emre Can : 'Non siamo donne - giochiamo a Calcio'. Scatta il delirio : 'È sessista' : La partita di Champions League Valencia - Juventus giocata ieri, mercoledì 19 settembre, è stata una delle più chiacchierate degli ultimi tempi. Non solo per via dell'espulsione di Cristiano Ronaldo ...

Calcio donne : la Fiorentina in Champions League : Primo impegno ufficiale della nuova stagione per la Fiorentina Women’s: domani alle 19 allo stadio Franchi affronterà la gara d’andata di Champions League contro la formazione danese del Fortuna Hjorring. ”La squadra sta bene ed è competitiva anche se finora non abbiamo potuto giocare nessuna gara ufficiale – ha dichiarato il tecnico della formazione viola Antonio Cincotta – Mi auguro che in futuro le cose ...

Calcio donne : la Fiorentina in Champions League : Primo impegno ufficiale della nuova stagione per la Fiorentina Women’s: domani alle 19 allo stadio Franchi affronterà la gara d’andata di Champions League contro la formazione danese del Fortuna Hjorring. ”La squadra sta bene ed è competitiva anche se finora non abbiamo potuto giocare nessuna gara ufficiale – ha dichiarato il tecnico della formazione viola Antonio Cincotta – Mi auguro che in futuro le cose ...

Calcio donne : ricorso dei club si Serie A e B al Coni : Anche le società di Serie A e B di Calcio femminile, come già aveva fatto la Figc, hanno presentato ricorso al Collegio di garanzia dello sport del Coni contro la sentenza della Corte d’appello della Figc che aveva annullato l’inquadramento dei campionati di A e B di Calcio femminile nell’ambito della stessa FederCalcio deciso dal commissario straordinario, Roberto Fabbricini. Le società hanno chiesto in via preliminare ...

Calcio donne : ricorso club A e B a Coni : ANSA, - ROMA, 29 AGO - Anche le società di serie A e B di Calcio femminile, come già aveva fatto la Figc, hanno presentato ricorso al Collegio di garanzia dello sport del Coni contro la sentenza della Corte d'appello della Figc che aveva annullato l'inquadramento dei campionati di A e B di Calcio femminile nell'ambito della stessa FederCalcio deciso dal ...

Calcio donne nel caos : sospesi Serie A e Serie B : sospesi i campionati di Serie A e B di Calcio femminile fino al 7 settembre. Lo ha stabilito con decreto il presidente del Collegio di Garanzia, Franco Frattini, accogliendo l’istanza cautelare della FederCalcio contro la sentenza della Corte d’appello della Figc con la quale si annullava l’inquadramento della Serie A e B di Calcio femminile nell’ambito della stessa FederCalcio deciso dal commissario straordinario ...

Calcio donne : Sibilia - ricorso?Figc sbanda : ANSA, - ROMA, 21 AGO - Il Commissario straordinario della Figc, Roberto Fabbricini, ricorre al Collegio di garanzia del Coni sulla Delibera relativa al Calcio Femminile, suscitando la dura reazione ...

Calcio donne : Sibilia - ricorso?Figc sbanda : ANSA, - ROMA, 21 AGO - Il Commissario straordinario della Figc, Roberto Fabbricini, ricorre al Collegio di garanzia del Coni sulla Delibera relativa al Calcio Femminile, suscitando la dura reazione ...

Calcio : 'niente donne in curva' - Figc apre inchiesta sul volantino degli ultras laziali : ... come prendiamo le distanze da quei laziali che con questi gesti non si ricordano che sono stati messi al mondo da una Donna". Intanto il volantino, a firma dei capi ultrà biancocelesti, è alla base ...

Calcio : 'Niente donne in curva' - primi identificati : Ci sarebbero già i primi identificati per i volantini comparsi nella curva della Lazio in occasione del match contro il Napoli allo stadio Olimpico di Roma in cui si invitavano le donne a non stare ...

Calcio - volantino shock in Curva Nord all’Olimpico di Roma : “Non ammettiamo donne - mogli e fidanzate” : “La Nord per noi rappresenta un luogo sacro, un ambiente con un codice non scritto da rispettare. Le prime file, da sempre, le viviamo come fossero una linea trincerata. All’interno di essa non ammettiamo donne, mogli e fidanzate, pertanto le invitiamo a posizionarsi dalla decima fila in poi. Chi sceglie lo stadio come alternativa alla spensierata e Romantica giornata a Villa Borghese, andasse in altri settori“. E’ questo ...

Calcio donne : Fabbricini - parlerò con Lnd : "A me la parola sciopero fa ribrezzo - dice - perché non appartiene al mondo dello sport. Le società la pensano allo stesso modo ma come è giusto vogliono chiarezza per andare avanti. Vogliamo la ...

Calcio donne - Fabbricini vede club A e B : ANSA, - ROMA, 10 AGO - Ha preso il via presso la sede della Figc l'incontro tra il commissario straordinario, Roberto Fabbricini, coadiuvato dal dg Michele Uva, le componenti tecniche di Aic e Aiac, e ...