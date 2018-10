Buste con semi di ricino a Trump e al Pentagono | un arresto

Allarme ricina - due Buste con agente tossico mortale inviate al Pentagono : Fbi indaga : Almano due pacchi che forse contentono la ricina , una sostanza altamente letale che provoca asfissia , sono stati inviati al Pentagono . Lo ha confermato la portavoce a Fox News . La ricina è una ...

Sposo scappa con i soldi delle Buste : matrimonio finisce in rissa : Nozze rovinate a Trecase, in provincia di Napoli. Il neo-Sposo ha voluto concedersi un'ultima scappatella con i soldi dei...

Napoli - neo marito fugge con i soldi delle Buste : scatta la lite durante la festa : Una vicenda tanto curiosa quanto grave si è consumata nelle scorse ore nella provincia di Napoli, precisamente nel comune di Torre del Greco, dove quella che doveva essere una bellissima festa di matrimonio si è trasformata in una vera e propria rissa, causata principalmente dal neo marito che, inspiegabilmente, aveva deciso di scappare con i soldi delle buste che la nuova coppia aveva ricevuto dagli invitati. Secondo quanto riferito dal ...

Statali : Buste paghe più leggere nel 2019 - lo specifica l’Inps con una nota ufficiale : Solo da pochi mesi i lavoratori Statali di tutti i Comparti di cui è composta la Pubblica Amministrazione hanno ricevuto i nuovi stipendi con gli aggiornamenti all’inflazione fermi da quasi un decennio. Tutti ricordano la lunga querelle relativa ai rinnovi dei contratti dei lavoratori pubblici, finalmente arrivata a conclusione ad inizio anno. Per i lavoratori Statali e per il loro stipendio però sembra non esserci pace perché l’Inps con il ...