Buone regole per tassisti e consumatori | Unc e mytaxi stilano un vademecum

Le 10 Buone regole per la colazione corretta in Estate : Il caldo già dalle prime ore della giornata non aiuta in fatto di alimentazione. C’è chi proprio non riesce neanche a mangiare nulla e chi invece prosegue con la stessa alimentazione che si ha d’inverno. Per capire cosa sia giusto e cosa sbagliato e soprattutto per avere qualche consiglio in 10 regole per la colazione perfetta, seguiamo i consigli della professoressa Valeria Del Balzo, biologa nutrizionista dell’Università La ...