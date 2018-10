Bufala Ultim’ora | Luca Laurenti morto per schianto col paracaduta | notizia dal TG5

caffeinamagazine

(Di giovedì 4 ottobre 2018) ”fatale con il paracadute èil grande”. Ladella morte della storica spalla destra di Paolo Bonolis ha fatto subito il giro del web, ma si tratta di una. Per il popolarissimo personaggio televisivo, dunque, la solitadacon la fonte che avrebbe menzionato addirittura il TG5 nel diffondere quella che è a tutti gli effetti una. Al momento non ci sono siti ufficiali che confermano la tragica, senza dimenticare che a diffondere la fake news è uno di quei soliti siti che sfrutta la popolarità di testate famosissime, cambiando magari una lettera per trarre in inganno i lettori più disattenti. ”Polizia e soccorritori nell’area in cuiè precipitato ed èpoco dopo essersi lanciato dall’aviosuperficie di Terni. Il conduttore, dopo l’incidente, è stato immediatamente ...