Brooks Brothers lancia la nuova divisa istituzionale dell’Inter per la stagione 2018 19

sportfair

: Ahaha i cuccioli che giocano a calcio con il vestito di Brooks Brothers GRAZIE INTER PER QUESTI SCATTI - haurahi13 : Ahaha i cuccioli che giocano a calcio con il vestito di Brooks Brothers GRAZIE INTER PER QUESTI SCATTI - m_corsi_ : Borja che fa sistemare la giacca a Lautaro nella foto di Brooks Brothers ???? - icardimycaptain : Aspetto anche quelle di brooks brothers -

(Di giovedì 4 ottobre 2018), Official Formalwear and Footwear partner dell’Interlaper la/19, storico brand newyorkese di abbigliamento, già Official Formalwear and Footwear Partner, fornirà per la sestaconsecutiva gli abiti dei calciatori nerazzurri, realizzando le divise istituzionali dei giocatori e dei dirigenti del club. Come novità dellapropone un abito Regent fit gessato blu in 100% lana, tessuto in Italia, con giacca monopetto a due bottoni, da sempre must del brand. La classica camicia bianca button-down non-iron in Oxford in cotone Americano Supima® è abbinata a un gilet double face in 100% lana Merino, con bottoni in corno. A completare l’outfit l’immancabile cravatta regimental, da sempre segno distintivo di, in seta Made in USA, in tre tonalità di ...