Borsa | Piazza Affari chiude in calo | il Ftse Mib perde lo 0 | 59%

Borsa ITALIANA OGGI/ Piazza Affari si riavvicina ai 21.000 punti (4 ottobre 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca un altro rialzo per avvicinarsi ai 21.0000 punti. Non mancano dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 05:32:00 GMT)

Borsa ITALIANA OGGI/ Piazza Affari alle prese con lo spread a 300 (3 ottobre 2018) : BORSA ITALIANA news. A Piazza Affari OGGI occhi ancora puntati sullo spread. Non mancano dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 04:33:00 GMT)

Borsa ITALIANA OGGI/ Piazza Affari cerca di tenere i 20.500 punti (2 ottobre 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca di tenersi sopra i 20.500 punti. Previsti diversi dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 04:39:00 GMT)

Borsa e spread a 283/ Piazza Affari chiude a -0 - 49% : mercati preoccupati da rientro anticipato di Tria a Roma : Borsa italiana news. Piazza Affari oggi cerca un rimbalzo dopo il brusco calo di venerdì. Non mancano dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 22:21:00 GMT)

Borsa : spread apre a 272 punti - Piazza Affari vira in positivo : Lo spread tra Btp e Bund apre in rialzo dopo essere arrivato a sfondare i 280 punti lo scorso fine settimana. L'indice Ftse Mib cambia segno e passa a +0,34% dopo il tonfo di venerdì scorso - Avvio in ...

Borsa ITALIANA OGGI/ Piazza Affari cerca un rimbalzo (1 ottobre 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca un rimbalzo dopo il brusco calo di venerdì. Non mancano dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 03:09:00 GMT)

DEF & Borsa/ Per Piazza Affari può iniziare una discesa fino a 18.000 punti : Sull'indice Ftse Mib fare attenzione alla resistenza dei 21.650 punti, perché se si rimane sotto c'è il rischio di un ribasso fino a quota 18.000.

Manovra - lo spread a quota 280 poi cala. Borsa brucia 25 miliardi Piazza Affari cede il 3 - 7% : la mappa Salvini : Ue ci boccia? Tireremo avanti : Piazza Affari arriva a perdere il 4,6%, poi chiude al 3,7% dopo l’intesa M5S-Lega sul deficit al 2,4% per i prossimi 3 anni. Titoli bancari a picco

Borsa - Milano in caduta libera perde il 3 - 72%. Piazza Affari giù con le banche. Spred a 267 punti : Per Piazza Affari è un venerdì nero quello che segue l’approvazione della nota di aggiornamento del Def da parte del governo. A Milano il Ftse Mib ha ceduto il 3,72% a 20.711,70 punti, dopo aver toccato perdite oltre il 4,5%. Violente vendite hanno riguardato tutti gli asset italiani. Già da inizio giornata sono fioccati gli ordini di vendita sui B...

