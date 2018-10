BORSA ITALIANA OGGI Chiusura a -0 | 59% | Telecom Italia a +2 | 12% 4 ottobre 2018

BORSA ITALIANA oggi/ Telecom Italia a +1 - 9% - Moncler a -4 - 2% (4 ottobre 2018) : Borsa Italiana news. Piazza Affari oggi cerca un altro rialzo per avvicinarsi ai 21.0000 punti. Non mancano dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 15:46:00 GMT)

BORSA ITALIANA oggi/ Azimut a +4 - 7% - Recordati a +4 - 1% (3 ottobre 2018) : Borsa Italiana news. A Piazza Affari oggi occhi ancora puntati sullo spread. Non mancano dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 15:37:00 GMT)

BORSA ITALIANA - attorno ai livelli della vigilia il controvalore degli scambi del 2/10/2018 : Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,61 miliardi di euro, con una variazione dello 0,21%, rispetto ai precedenti 2,61 miliardi.

BORSA ITALIANA oggi/ Pirelli a -2 - 7% - Atlantia a +1 - 3% (2 ottobre 2018) : Borsa Italiana news. Piazza Affari oggi cerca di tenersi sopra i 20.500 punti. Previsti diversi dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 15:44:00 GMT)

BORSA ITALIANA in rosso con BTP e bancari : tensioni governo-UE. FTSE MIB -1 - 35% : Ieri il ministro dell'economia Giovanni Tria è rientrato a Roma dopo aver preso parte all'Eurogruppo, senza trattenersi per l'Ecofin di oggi, vi parteciperà il direttore generale del MEF, Alessandro ...

Electrade ottiene il certificato Elite di BORSA italiana : Roma, 1 ott., askanews, - Electrade ha ricevuto oggi la prestigiosa certificazione Elite, rilasciata da Borsa italiana e riservata al eccellenti e con alto potenziale di crescita. La cerimonia è ...

BORSA ITALIANA oggi/ Moncler a +4 - 7% - Ubi Banca a -3 - 3% (1 ottobre 2018) : Borsa Italiana news. Piazza Affari oggi cerca un rimbalzo dopo il brusco calo di venerdì. Non mancano dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 15:44:00 GMT)