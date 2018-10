Borsa | in calo il controvalore degli scambi del 4 10 2018

Borsa : Milano chiude in calo -0 - 59% : ANSA, - Milano, 4 OTT - Chiusura in calo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha ceduto lo 0,59% a 20.612 punti.

Borsa : Milano riduce calo - -0 - 1% - : ANSA, - Milano, 4 OTT - riduce il calo Piazza Affari dopo l'avvio debole di Wall Street. L'indice Ftse Mib cede lo 0,1% a 20.714, mentre lo spread Btp/Bund oscilla intorno a quota 280 punti. Acquisti ...

Borsa : Milano apre in calo dello 0 - 11% : ANSA, - Milano, 4 OTT - Apertura in calo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha avviato le contrattazioni con una perdita dello 0,11% a 20.713 punti. Tutte le notizie di Breaking News Per ...

Borsa : Asia in calo malgrado Wall Street : ANSA, - MILANO, 4 OTT - Borse Asiatiche ancora sotto pressione, nonostante la chiusura positiva di Wall Street, spinta dai dati positivi su lavoro e sul settore dei servizi. A pesare sui mercati sono ...

Tokyo - la Borsa chiude in calo : l'indice Nikkei perde lo 0 - 56% : La Borsa di Tokyo azzera i guadagni di inizio seduta e conclude le contrattazioni in calo, con gli investitori che fanno scattare le prese di profitto dopo i recenti rialzi dell'indice, non lontano ...

Borsa di Tokyio in calo - Nikkei perde 0 - 56% : Borsa di Tokyio in calo, Nikkei perde 0,56% – La Borsa di Tokyo anche oggi è in ribasso. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, cominciata in territorio positivo, ha registrato 23.975,62 punti, con una perdita di 135,34 punti, pari allo 0,56 per cento. In apertura l’indice ha registrato 24.242,06 punti, salendo subito dopo fino a 24.247,82 punti, il livello più alto della giornata, e scendendo dopo la ...

La Borsa rimbalza e spread in calo su deficit 2 - 4% solo nel 2019 : Roma, 3 ott., askanews, - Dopo le forti tensioni degli ultimi giorni con le scintille tra Roma e Bruxelles sulla manovra, arrivano segnali di distensione dai mercati finanziari. Piazza Affari rimbalza ...

Manovra economica 2019 - nuovo vertice. Spread in calo - Borsa in netto rialzo : Summit tra Conte, Di Maio, Salvini, Tria e Moavero. Di Maio: non arretriamo dal 2,9%. Ma si fa avanti l'idea di una diminuzione del deficit dal 2020. Resta alta la tensione Italia-Ue

La Borsa di Tokyo chiude in calo - -0 - 66% - su prese di beneficio : Roma, 3 ott., askanews, - La borsa di Tokyo ha chiuso la seduta in calo dello 0,66% a 24.110,96 punti su prese di beneficio

Borsa : Milano chiude ancora in calo : ANSA, - Milano, 2 OTT - Piazza Affari , -0,2%, chiude nuovamente in rosso dopo una seduta all'insegna del nervosismo, e con gli investitori che guardano al botta e risposta tra Roma e Bruxelles sulla ...

Borsa : Milano apre in forte calo - -1 - 37% : ANSA, - Milano, 2 OTT - Avvio ampiamente negativo per Piazza Affari: il primo indice Ftse Mib segna una perdita dell'1,37%, l'Ftse It All-Share un calo dell'1,43%.