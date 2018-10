Borsa giù | ma stavolta non è colpa delle banche

Pirelli : scade lock-up Camfin - giù Borsa : ANSA, - MILANO, 4 OTT - Gli impegni di lock-up , cioè a non vendere, assunti da Camfin nell'ambito della quotazione di Pirelli sono scaduti e alcuni soci usciranno ma la holding non si scioglie e ...

Spread sopra 300 - poi ripiega. La Borsa giù : Mercati in tensione sulla manovra giallo-verde. In affanno anche l'euro dopo l'intervento del presidente della commissione Bilancio della Camera, Borghi, che ha ipotizzato il ritorno ad una moneta ...

Spread vola oltre 300 - Borsa ed euro giù : ANSA, - ROMA, 27 SET - Un'altra giornata campale sui mercati per l'Italia dopo l'esito del confronto fra il ministro dell'Economia Giovanni Tria e i partner europei su una manovra ad alto rischio di bocciatura. Lo Spread tra Btp e Bund è volato ad oltre 300 punti base, ai massimi dalle fibrillazioni di fine maggio sulla ...

Dopo Moscovici Borsa va giù - spread sale : 16.20 Immediata la reazione dei mercati alle parole del commissario Ue Moscovici che definisce "molto ampio" lo scostamento del deficit programmato dall'Italia. Lo spread Btp-Bund risale a 271 punti base, con il rendimento del decennale italiano a 3,2%. In calo Piazza Affari che era partita in buon rialzo Dopo il venerdì nero ed era, fino a quel momento, la migliore in Europa. La Borsa di Milano, Dopo le critiche della Ue, ha annullato tutti i ...

Ryanair giù in Borsa : titolo cede oltre 8% su taglio guidance 2019 : Pioggia di vendite su Ryanair sulla Borsa di Dublino, dove il titolo del vettore low cost mostra una flessione di oltre l'8 per cento. A pesare sull'azione la revisione al ribasso dei profitti 2019, ...

Borsa - Milano perde il 3 - 72%. Piazza Affari giù con le banche. Spred a 267 punti : Costa cara al listino milanese la reazione del mercato al via libera dell'esecutivo alla nota all'aggiornamento del Def che prevede per i prossimi tre anni un rapporto deficit pil al 2,4%. A Piazza ...

MANOVRA - Borsa : SPREAD A 278 PUNTI/ Ultime notizie deficit - banche giù - Garavaglia “Bocciatura UE scontata" : MANOVRA, BORSA e SPREAD: mercati in tensione col deficit al 2,4 per cento del Pil. Ultime notizie, mercati in tensione: Ftse Mib ha aperto in rosso dell'1 per cento(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 13:52:00 GMT)

Borsa Milano pesante - -2% - - Europa giù : ANSA, - Milano, 28 SET - Piazza Affari dopo la prima fortissima corrente di vendite prova a stabilizzare le perdite: l'indice Ftse Mib cede il 2%, con le banche sempre molto pesanti. Mentre gli altri ...

Borsa ITALIANA OGGI/ Il giudizio di Piazza Affari sul Def (28 settembre 2018) : BORSA ITALIANA news. Sicuramente a Piazza Affari gli occhi OGGI saranno puntati sul Def. Attesi anche diversi dati macroeconomici. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 03:29:00 GMT)

In Borsa giù Atlantia e le banche : Dopo una caduta da brivido del 2% la Borsa di Milano ha recuperato buona parte delle perdite concludendo la giornata con l'indice Ftse Mib -0,62% a 21.511 punti e l'All Share -0,67% a 23.751. Piazza ...