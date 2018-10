adnkronos

: #Manovra: #Boeri, risorse a chi non lavora è sbagliato. Serve più #lavoro per avere #pensioni più alte - TgLa7 : #Manovra: #Boeri, risorse a chi non lavora è sbagliato. Serve più #lavoro per avere #pensioni più alte - MediasetTgcom24 : Manovra, Boeri (Inps): dare risorse a chi non lavora è sbagliato #TitoBoeri - Adnkronos : #Boeri: 'Sbagliato dare soldi a chi non lavora' -

(Di giovedì 4 ottobre 2018) Per" non è aumentando la spesa pensionistica che si può far crescere l'economia del nostro Paese , è esattamente il contrario". "L'aumento dello spread - dice il presidente dell'Inps - porta ...