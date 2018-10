Boehringer Ingelheim e Lilly presentano i risultati completi del programma di Fase III

meteoweb.eu

(Di giovedì 4 ottobre 2018)ed Eliand Company (NYSE: LLY) hanno annunciato oggi che empagliflozin ha raggiunto l’endpoint primario d’efficacia, definito come variazione rispetto al basale del valore di HbA1c, rispetto al placebo, dopo 26 settimane di trattamento, per tutti i dosaggi valutati (2,5 mg, 10 mg e 25 mg) neldiIII EASE suEmpagliflozin in Aggiunta a InSulina come tErapia per il diabete di tipo 1 negli adulti. IdelEASE sono stati pubblicati su Diabetes Care online, prima dell’uscita sulla copia cartacea, e presentati il 4 ottobre 2018 al 54°Congresso Annuale dell’Associazione Europea per lo Studio del Diabete (EASD) in corso a Berlino. Empagliflozin, al momento, non è ancora approvato per l’uso in soggetti con diabete di tipo 1.Lo studio EASE-2 ha valutato i dosaggi di 10 mg e 25 mg di empagliflozin in aggiunta a insulina per 52 settimane, ...