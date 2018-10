Blitz di 5 agenti in una casa di Genova | colpi sparati all' impazzata | una casa piena di

huffingtonpost

: Ostia, sgomberata una casa abusiva degli Spada - ALESSIinfo1 : Ostia, sgomberata una casa abusiva degli Spada - actarus1070 : Ostia, sgomberata una casa abusiva degli Spada - g_natalizia : RT @Geopoliticainfo: ????#Francia, operazione #antiterrorismo nel nord: 11 fermi, congelati beni associazioni islamiche. Circa 200 agenti di… -

(Di giovedì 4 ottobre 2018) "I poliziotti non hanno aspettato nemmeno che aprissi la porta di. Mi hanno spinta e sono entrati prima di me. Il mio cane spaventandosi ha abbaiato. Hanno sparato all'".Nell'ultima puntata di Chi l'ha Visto è stata raccontata una storia incredibile. Sono le 9 e mezza del mattino e in un palazzo nella periferia di, Ylenia, una ragazza che abita lì con la madre, porta fuori uno dei due cani. La avvicinano due poliziotti chiedendole di mostrare i documenti. Lei non li ha, ma dice loro che sarebbe salita a prenderli. Glisalgono con lei e improvvisamente la ragazza si ritrova circondata da 5 poliziotti, 3 dei quali erano saliti a piedi fino al pianerottolo.Yelnia avvisa che nell'appartamento c'è Coco, il suo pitbull, e che sarebbe entrata prima lei per dire alla madre di portarlo sul terrazzo. Appena la ragazza apre la porta di, gli ...