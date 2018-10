Betis Dudelange Streaming video e diretta tv | probabili formazioni | quote | orario e

Pronostico Real Betis vs F91 Dudelange - Europa League 4-10-2018 e Analisi : UEFA Europa League 2018-2019, 2^ giornata Gruppo F, Analisi e Pronostico di Real Betis-F91 Dudelange, giovedì 4 ottobre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Real Betis-F91 Dudelange, giovedì 4 ottobre. La missione del Betis contro i lussemburghesi del Dudelange è la vittoria, per sperare di passare come primi in un girone equilibrato che comprende Milan e Olympiakos. Vincere e magari sperare in un pari a San Siro per agguantare il ...