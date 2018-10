Berlusconi | sono preoccupato dalla deriva autoritaria del governo | siamo vicini al baratro

Razzi : “Al 99 - 9% passo alla Lega - Matteo sa quanto valgo. Con Berlusconi non sono incazzato - sono avvelenato” : “Al 99,9% mi iscrivo alla Lega, è l’unico partito che fa quello che penso io. Mi voglio candidare alle Europee . Mi posso trovare bene con Matteo perché già l’ho portato con me in Corea del Nord, sa come sono trattato lì. Anzi, Salvini mi ha detto: ‘Se succede qualche guerra nucleare, tu devi fermare tutto perché sei l’unico che parla coi coreani”. Lo rivela a Giuseppe Cruciani, conduttore de La Zanzara (Radio24), l’ex senatore di Forza Italia, ...

Di Maio : 'Con il no a Berlusconi mi sono giocato mi sono giocato la carica di premier' : ore 8 Manovra: il ministro dell'Economia Tria smentisce di volersi dimettere. Lo dichiara il ministro un'intervista al Sole 24 ore . 'sono ministro di governo, e come tale sono un politico. Non ho ...

Di Maio : “Italiani non possono pagare canone per una Rai così. Salvini? Non chieda garanzie per Berlusconi” : “Una cosa è certa: gli italiani non possono pagare il canone per una Rai in queste condizioni“. Sono le parole del vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, intervistato da Massimo Giletti a Non è l’arena (La7). E rivolgendosi al conduttore, il ministro M5s spiega: “La nostra più grande sfida è mettere mani sulla Rai, rimetterla in moto e garantire il merito, cosa di cui lei, Giletti, è informato visto che è stato uno ...

Di Maio a Salvini : “non ci sono garanzie per Berlusconi” : E’ un Luigi Di Maio balzandoso quello ospite su La7 a “Non è l’Arena”. “Noi siamo una grande squadra che finché resta

Berlusconi : M5s erede della peggiore sinistra - sono nemici delle imprese : Fiuggi, 23 set., askanews, - 'Ora facciamo i conti con questo governo dove ci sono due squadre: una è quella della Lega che si è presentata agli elettori con il nostro stesso programma, scritto al 95% ...

Berlusconi a Fiuggi : «Questo governo e soprattutto i 5 Stelle sono nemici della libertà» live : Il leader conclude la tre giorni di dibattiti organizzata dal presidente del Parlamento europeo Tajani

'Nei ministeri c'è chi rema contro Sono uomini di Pd e Berlusconi' : "Nei ministeri c'è chi ci rema pesantemente contro: uomini del Pd e di Berlusconi messi nei vari ingranaggi per contrastare il cambiamento, in particolare il reddito di cittadinanza che disintegrerà una volta per tutte il voto di scambio. La spalla di questi uomini del sistema Sono i giornali del sistema..." Segui su affaritaliani.it

M5S - l'ira dei falchi dopo l'incontro Berlusconi-Salvini : 'Quei due sono d'accordo' : L'ordine di scuderia era di non proferire parola in merito. Ma, come rivela il Corsera , l'i ncontro di ieri tra Berlusconi e Salvini ha suscitato più di un rancore all'interno del Movimento 5 Stelle ,...

Non sono bastati vent’anni di Berlusconi? La legittimazione popolare sia un alibi per Salvini : di Omar Massaro La misura è colma. Chissà quante altre prove ci occorreranno per capire che affidare a emeriti Niente degli incarichi politici è il modo migliore per frantumare un Paese, la sua popolazione e la democrazia. Non sono bastati venti anni di Berlusconi? Non sono stati sufficienti i suoi successori? Cosa altro ci occorre? Una guerra civile? Poveri contro poverissimi che si scannano perché incapaci di comprendere la cosa più ...

Vittorio Feltri - chi sono quelli che vogliono morto Silvio Berlusconi : 'Vigliacchi - fuori dalla storia' : In questi giorni il più colpito dagli strali scagliati dal popolazzo è stato il povero Berlusconi accusato di ogni nefandezza, benché egli non sia più attivo nell' orrendo mondo della politica patria.

Galliani e Berlusconi sono tornati : “noi al Monza come CR7 alla Juventus” : Galliani e Berlusconi come “Ulisse che torna ad Itaca”, il duo ex Milan si appresta a mettere le mani sul Monza per portarlo in Serie A Galliani e Berlusconi sono pronti a prendere le redini del Monza. I tifosi del club lombardo stanno già sognando in grande, dato che i proclami del nuovo patron sono d’altissimo livello. Berlusconi vuole portare in Serie A il Monza, intanto Galliani inizia a tessere la sua ...

Salvini come Berlusconi : “Io ministro eletto dal popolo - i magistrati non lo sono” : “Io, eletto dal popolo”. La frase è risuonata negli anni, pronunciata da Silvio Berlusconi, quando era – o dopo esserlo stato – presidente del Consiglio. Ora, dopo che Matteo Salvini ha ricevuto la notifica dell’avviso di garanzia dalla Procura di Palermo per il caso Diciotti, è lo stesso segretario della Lega ha tirarla fuori: “Io sono un organo dello Stato votato da voi (lo dice indicando gli utenti Facebook ...

Pres. Monza : «Berlusconi interessato al club? Sono pronto a trattare» : Il presidente del club brianzolo di aver ricevuto una telefonata da parte di un esponente di Fininvest, che ha chiesto alcune informazioni sulla società. L'articolo Pres. Monza: «Berlusconi interessato al club? Sono pronto a trattare» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Presidente Monza : 'Berlusconi? Un onore - sono pronto a trattare' : MILANO - ' Visto quello che è successo nelle ultime ore, probabilmente la notizia è vera. Visto tutto questo clamore, probabilmente c'è davvero un'idea da parte di Fininvest sul Monza. Per quanto mi ...