Berlusconi | Reddito cittadinanza buco nero

Def - Berlusconi : “Reddito cittadinanza è un disastro. Salvini rifletta - auspico la fine di questo Governo” : “Abbiamo parlato della manovra che non si conosce esattamente e in particolare del reddito di cittadinanza, una cosa che non sta in piedi, un disastro, perché spingerà molti a non cercare più lavoro, molti a lasciare lavori tanto paga lo Stato. Riteniamo sia un disastro che non possa portare a eliminare la povertà ma solo un gran buco nero nel bilancio, oltre che un danno e un’ingiustizia per chi lavora”. Così Silvio Berlusconi ...

Sondaggi - priorità? Né flat tax né reddito di cittadinanza : la Fornero. M5s-Lega al 60%. Torna Berlusconi e da solo vale l’1% : Un’ampia maggioranza continua a sostenere il governo Conte a quasi 4 mesi dal giuramento al Quirinale. Eppure la priorità non sono né la flat tax né il reddito di cittadinanza. Per la gran parte degli intervistati del Sondaggio settimanale di Swg per il TgLa7 il primo punto dell’agenda dell’esecutivo dovrebbe essere la riforma della legge Fornero. Più precisamente un terzo del campione, il 34 per cento, risponde che la prima ...

DI MAIO “REDDITO DI CITTADINANZA A ITALIANI”/ Ultime notizie - "Berlusconi? Coccolone con nostro programma" : Manovra, Di MAIO “Aumento Iva bufala”. Ultime notizie, il ministro del lavoro e dello sviluppo economico ha aggiunto: “Siamo compatti, un governo serio trova le risorse"(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 13:57:00 GMT)

Manovra - Di Maio : 'Reddito solo per italiani. Salvini leale con M5S - Berlusconi come la moglie tradita' : Lo faremo con tagli agli sprechi, ma anche se facciamo un po' di deficit, poi cresceremo il prossimo anno e rilanciamo l'economia. Questo governo lavora ad una legge di bilancio che mette al centro ...